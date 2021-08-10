İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 661,6 milyar TL'ye ulaştı

İş Bankası, Haziran 2021 itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 11,4 oranında artırarak 661,6 milyar TL'ye yükseltti.

Türkiye İş Bankası, Haziran 2021 itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 11,4 oranında artırarak 661,6 milyar TL'ye yükseltti. Bankanın 'Türkiye'nin en büyük özel bankası olma' konumunu pekiştirdiği belirtildi. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2021 yılının ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, "Banka olarak, ülke ekonomisinin Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini önemli ölçüde ortadan kaldırmaya çalıştığı ve ekonomik toparlanmanın ivmelendiği bu dönemde, katma değer sağlayan iktisadi paydaşlara finansman desteğini tereddüt etmeden sürdürdük. Kaynaklarımızı ve deneyimlerimizi Türkiye'nin büyüme modelini üretime ve ihracata dayalı bir yapıya dönüştürme hedefi doğrultusunda kullanmaya özen gösterdik. Bu doğrultuda, ihracat kredilerimizdeki artış ikinci çeyrekte yüzde 10 düzeyinde gerçekleşti" dedi.

Hakan Aran, "Geleceğin bankası olma vizyonuyla 97. yaşını kutlamaya hazırlanırken sektördeki öncü ve güçlü konumunu muhafaza eden banka, tüm faaliyetlerinde ülke ekonomisine destek olma amacını gözeterek sağlıklı büyüme politikalarını sürdürecektir" diye konuştu.

Büyüme politikasını kararlılıkla sürdüren bankanın nakdi kredi hacmi 396,4 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi 148 milyar TL seviyesine ulaştı ve böylece bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı Haziran 2021 itibarıyla 544,4 milyar TL'ye yükseldi. Brand Finance'in yayımladığı "Brand Finance Turkey 100 - 2021" raporunda, Türkiye'nin en güçlü markaları sıralamasında ilk sırada yer aldığı belirtilen banka, yüz yıla yakın süredir hizmet vermenin getirdiği güven ile tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olmaya devam etti. Bankanın toplam mevduat hacmi Haziran 2021 itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 12,7 oranında artarak 415,6 milyar TL düzeyine ulaştı. Fon kaynaklarını çeşitlendirmek ve kaynakların vadesini uzatmak maksadıyla etkin bir yönetim izleyen banka, 2021 yılının ilk altı ayında yurt içi ve yurt dışı piyasalarda toplam 4,2 milyar TL menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi. Banka, bu dönemde, yüzde 110'un üzerinde bir yenileme oranıyla, yaklaşık 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Çevresel ve sosyal nitelikli sürdürülebilirlik performans hedef kriterleri üzerinden yapılandırılan bu işlem, 18 ülkeden 38 bankanın katılımıyla sağlanarak, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de Türk bankacılık sektörüne olan güveni bir kez daha teyit etti.

Faaliyetlerini artan seviyelerde dijital kanallardan yürüten banka, dijitalleşmenin sağladığı hızlı ve etkin iş yapma imkanlarını ticari hayatın gelişmesi ve kolaylaştırılması için kullanmaya devam etti. Bu çerçevede, banka, Maximum Mobil'in ekosistem fonksiyonlarını devrettiği grup şirketi Topkapı A.Ş. şemsiyesi altında kullanıcıların tek uygulama üzerinden hem ürün ve hizmet satın alabileceği, hem de bu işlemleri kolaylaştıran ödeme ve finansman imkanlarına başka bir uygulamaya gerek kalmadan ulaşabileceği "Pazarama" uygulamasını hayata geçirdi. Çalışanlarına, hissedarlarına ve kullanıcılarına değer oluşturma gayesi ile faaliyetlerini yenilikçi bir anlayışla yürüten banka, 2021 yılının ilk altı ayında 4 milyar TL düzeyinde net kar elde etti. Yılın ilk yarısı itibarıyla sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 17,7 seviyesinde gerçekleşen bankanın özkaynak büyüklüğü ise 70,6 milyar TL düzeyinde oluştu. - İSTANBUL