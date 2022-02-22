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İş Bankası'nın "Geleceğe Orman" uygulaması 100 bin katılımcıya ulaştı - Son Dakika

İş Bankası'nın "Geleceğe Orman" uygulaması 100 bin katılımcıya ulaştı

22.02.2022 13:32
İş Bankası'nın "Geleceğe Orman" uygulaması 100 bin katılımcıya ulaştı

Türkiye İş Bankası'nın sürdürülebilir bir gelecek hedefi kapsamında hayata geçirdiği "Geleceğe Orman" uygulaması, 100 bin katılımcıya ulaştı.

Türkiye İş Bankası'nın sürdürülebilir bir gelecek hedefi kapsamında hayata geçirdiği "Geleceğe Orman" uygulaması, 100 bin katılımcıya ulaştı. İş Bankası da bugüne kadar uygulama kapsamında kullanıcılar tarafından TEMA Vakfı'na bağışlanan fidanlara ek olarak 1.250 fidan bağışında bulundu.

Bankanın Eylül 2021'de İşCep üzerinden müşterileriyle buluşturduğu uygulamada, kullanıcıların çevreye duyarlı bankacılık işlemleri ve gündelik hayatlarındaki aktivitelerle topladıkları karbon puanlar belli bir limite ulaştığında fidana dönüşüyor.

Başladığı tarihten bu yana 100 bin katılımcının 39,2 milyon karbon puan topladığı uygulama kapsamında 1.247 fidan bağışı gerçekleşti.

GÜNLÜK AKTİVELERLE KAZANILAN KARBON PUANLAR FİDANA DÖNÜŞÜYOR

Banka müşterileri İşCep üzerinden Geleceğe Orman'a katılarak; otomatik ödeme talimatı vermek, Bankamatik işlemlerinden sonra makbuz almamak, dijital hesap özeti tercih etmek gibi çevreye duyarlı bankacılık işlemlerinin yanı sıra bisiklete binmek, yürüyüş yapmak gibi günlük hayatlarındaki aktiviteler karşılığında karbon puan kazanıyor. Biriktirilen karbon puanların toplamı 1.000'e ulaştığında ise kullanıcılar, bu puanları TEMA Vakfı'na fidan bağışı yapmak için kullanabiliyor ve TEMA Vakfı tarafından adlarına düzenlenmiş bağış sertifikalarına İşCep'ten ulaşabiliyor.

İş Bankası, Geleceğe Orman'la müşterilerinin günlük yaşantılarıyla etkileşimli şekilde daha çevre dostu bir yaşam sürmelerine de aracılık ediyor. Uygulamayla ilk üç yılda toplam 1 milyon adet fidan dikimi yapılması öngörülüyor.


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İş Bankası, Karbon, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş Bankası'nın 'Geleceğe Orman' uygulaması 100 bin katılımcıya ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş Bankası'nın "Geleceğe Orman" uygulaması 100 bin katılımcıya ulaştı - Son Dakika
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