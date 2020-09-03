İş Bankası'nın İK uygulamalarına uluslararası çapta iki altın ödül

Türkiye İş Bankası, alanında sektörün önde gelen uluslararası ödül programlarından olan "Brandon Hall Human Capital Management (HCM) Excellence 2020 Ödülleri"nde iki altın ödüle layık görüldü.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın İK uygulamalarına uluslararası çapta iki altın ödül geldi.

Ödül getiren uygulamalar, "Yetenek Yönetimi" başlığında "Yetenek Kararlarına Rehberlik Eden Değerlendirme Uygulamalarının Kullanımı" kategorisinde "Gelecek için Yönetim Gelişimi" programındaki Gelişim Merkezi ile "Yedekleme ve Kariyer Gelişimi" kategorisinde II. Müdür Gelişim Programı'ndan başlayarak Şube Müdürü Gelişim Programına uzanan "Şube Müdürlüğü Öğrenme Yolculuğu" programları oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Burak Seyrek, tüm yöneticilerini işe başlangıç aşamasından itibaren kendi kadroları içinden yetiştiren İş Bankasının yetenek gelişimi alanındaki uygulamalarının, uluslararası çapta bu ödülleri almasından mutluluk ve gurur duyduklarını aktardı.

Seyrek, "Bankamızı geleceğe taşıyacak olan çalışanlarımızın öğrenme çevikliği ile teknoloji başta olmak üzere hizmetlerimizi iyileştirecek her alandaki yeniliği takip ederek uygulamaları büyük önem taşıyor. Hem mesleğin hem de çağın gerektirdiği yeni nesil ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeteneğin gelişimi ve dönüşümü için kurum içinde ciddi ve son derece kapsamlı öğrenme ve gelişim süreçlerimiz söz konusu." ifadelerini kullandı.

Seyrek, Dijital eğitim uygulamaları alanında yine Brandon Hall Human Capital Management (HCM) Excellence Awards'ta 2019 yılında "İş'te Gerçeklik" ve "İşGame" öğrenme uygulamaları ile iki altın ödül aldıklarını hatırlattı.

Finans sektörünün en önemli gündem maddelerinden olan dijitalleşme süreciyle birlikte, bankada yürütülen projelere katkı sağlamak ve çalışanların dijital kavramlar ve yeniliklerle ilgili bilgi, yetkinlik ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla kurum içinde pek çok öğrenme faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Seyrek, şunları kaydetti:

"Bu yöndeki çalışmaları ihtiyaçlara göre sürekli güncelliyoruz. Pandemi sürecinde alınan aksiyonlar, bu anlamda önemli bir dönüm noktası oldu. Kolektif çalışma kültürüne ve ortak akla inanan ve bu değerleri içselleştiren milli bir kurum olarak her zaman 'önce insan' yaklaşımıyla hareket ediyoruz, iş sağlığı ve güvenliği her zaman birinci önceliğimiz oldu.

Pandemi döneminde de hem çalışanlarımız hem toplum sağlığı açısından bu yaklaşımımızdan hiçbir şekilde taviz vermedik. Daha pandemi ülkemizde başlamadan önce çalışanlarımıza yönelik yazılı ve görsel detaylı bilgilendirmeler yaptık, pandemi ve kriz yönetim planlarımızı güncelledik ve bazı hazırlık önlemleri aldık. Tüm dünyayı derinden etkileyen bu olağanüstü süreci en başından itibaren diğer kurumlara da emsal teşkil edecek şekilde, 'her şeyden önce insan' diyen bir yaklaşımla ve ortak akılla yönetmeye gayret ettik, çok kısa sürelerde son derece kapsamlı kararları tereddütsüzce aldık ve uyguladık."

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Seyrek, çok kısa sürede ilave 4 binin üzerinde dizüstü bilgisayar temin ettiklerini, çok kısa sürede 15 bin çalışanın evden sorunsuzca çalışabileceği ve müşteri hizmetlerini kesintisiz sürdürebildiği bir teknik altyapı oluşturduklarını bildirdi.

Burak Seyrek, "Pandemi sürecinde ortaya koyduğumuz gibi, önce insan yaklaşımımızı teknoloji ile birleştiriyoruz. Bir taraftan çalışanlarımızın gelişimini dijital eğitimler, oyunlaştırılmış uygulama ve videolarla desteklemeye devam ederken, bir taraftan da proaktif ve radikal kararlarla ihtiyaca uygun, çalışanlarımızın hayatlarını kolaylaştıran uygulamaları yürürlüğe alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Günümüzde çalışanların yeni dijital yetkinliklere göre kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerinin zorunlu olduğuna dikkati çeken Seyrek, İş Bankası'nda yapısal anlamda insan kaynaklarına ve organizasyonel modellere sirayet edecek şekilde 2015-16 yıllarından itibaren hızlanan ve teknolojiyi insanın yerine değil yanına koyan bir anlayışla sürdürülen dijital dönüşüm çalışmalarının ne derece önemli olduğunun, pandemi sürecinde çok daha net ve somut olarak anlaşıldığını bildirdi.