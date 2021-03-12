İş Bankası'nın İstiklal Sergisi'ne Altın Pusula Ödülü - Son Dakika

İş Bankası'nın İstiklal Sergisi'ne Altın Pusula Ödülü

12.03.2021 11:51
İş Bankası'nın İstiklal Sergisi'ne Altın Pusula Ödülü, System.String[]

Türkiye İş Bankası'nın Milli Mücadelenin 100'üncü yılı vesilesiyle düzenlemiş olduğu İstiklal Sergisi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk – Kültür Sanat kategorisinde Altın Pusula ödülüne layık görüldü.

Türkiye İş Bankası'nın Milli Mücadelenin 100'üncü yılı vesilesiyle düzenlemiş olduğu İstiklal Sergisi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk – Kültür Sanat kategorisinde Altın Pusula ödülüne layık görüldü.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Altın Pusula ödülleri Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 19'uncu kez gerçekleştirildi. Birçok ulusal ve uluslararası arşiv ile koleksiyondan derlenen 1.000'e yakın belge, fotoğraf, film, harita ve objeden oluşan İstiklal Sergisi, Milli Mücadele'ye dair şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı sergilerden biri olma özelliği taşıyor.

Cumhuriyetin ve İş Bankası'nın kurucusu Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman Anadolu insanını saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan, İstanbul Eminönü'deki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde yer alan İstiklal sergisi aynı zamanda, www.issanat.com.tr sitesi üzerinden sanal olarak da ziyaret edilebiliyor.

Bugüne kadar 650 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edilen sergi, Milli Mücadele'nin 100. yılı olan 2019'un Cumhuriyet Bayramı'nda 10.919 kişiyi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekoru kırmıştı.

Ayrıca, 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet'in ilan edildiği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı seçildiği oturumu yöneten Meclis Başkanvekili merhum Abdullah İsmet Eker'in kızı Mucizat Eker Divringi, gazetede gördüğü haberden etkilenerek babasının İstiklal Madalyası'nı Türkiye İş Bankası Müzesi'ne bağışlamıştı.

İş Bankası'nın İstiklal Sergisi'ne Altın Pusula Ödülü

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, İş Bankası, Milli, Altın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İş Bankası'nın İstiklal Sergisi'ne Altın Pusula Ödülü - Son Dakika


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