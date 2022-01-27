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İş Bankası'nın reklamları Metaverse'te - Son Dakika

İş Bankası'nın reklamları Metaverse'te

27.01.2022 15:28
İş Bankası'nın reklamları Metaverse'te

İş Bankası, global oyun platformu Roblox'a reklam verdiğini duyurdu.

İş Bankası, global oyun platformu Roblox'a reklam verdiğini duyurdu.

Türkiye İş Bankası, bir ilke imza atarak global çevrim içi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemi Roblox oyununa ülkemizden reklam veren ilk banka olduğunu açıkladı. Bu kapsamda, Roblox oyuncuları deneyimleri sırasında oyunun geçtiği metaverse'teki billboardlarda bankanın Maximum Gaming Kartının reklamlarını görecekleri bildirildi.

Bankanın konuyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada, "Milyonlarca oyuncunun bir araya gelerek oyun oynadığı, yeni oyun kurguladığı ve deneyim kazandığı global bir metaverse örneği olan Roblox, dünya çapında 200 milyonu aşkın kişi tarafından kullanılıyor. Türkiye şu anda oyunun ilk 10 coğrafyası içinde yer alıyor. Z kuşağının en sevdiği platformlardan olan Roblox'un, ülkemizde 5 milyon kullanıcısı bulunuyor. İş Bankası'nın Roblox oyunu üzerinden gerçekleştirdiği reklam çalışmasıyla daha fazla genç kitle, bankanın ürün ve hizmetleriyle tanışma imkanı bulacak" denildi.


İş Bankası'nın reklamları Metaverse'te
İş Bankası'nın reklamları Metaverse'te
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İş Bankası, oyunlar, Roblox, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş Bankası'nın reklamları Metaverse'te - Son Dakika


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