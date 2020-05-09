İş Bankası'nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 18.4

İş Bankası'nın Mart itibarıyla sermaye yeterlilik oranı yüzde 18.4 düzeyinde oluştu.

Banka'dan yapılan açıklamada, "Yılın ilk üç ayında 1.5 milyar lira düzeyinde net kar elde eden İş Bankası'nın, Mart itibarıyla, özkaynak büyüklüğü 58.5 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18.4 düzeyinde oluştu" denildi.

Açıklamaya göre, teknolojik yenilikler ve dijitalleşme çalışmaları ile öncü konumunu sürdüren İş Bankası'nda, şube dışı kanallar aracılığıyla yapılan işlemlerin toplam işlemler içindeki payı, son dönemdeki sağlık güvenliği teşviklerinin de katkısıyla, yüzde 94'e ulaştı.

Açıklamada, "Bu dönemde ülkemizin geleceğine yatırımlarını da sürdüren İş Bankası, Türkiye 'nin bilimsel ve akademik faaliyetlerine katkıda bulunma gayesi doğrultusunda, dijitalleşen dünyadaki rekabeti de gözeterek Koç Üniversitesi ile Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulma sürecini başlattı" denildi.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali , "Cumhuriyet tarihimiz boyunca ülkece yaşadığımız her zorluk ve sıkıntıda milli tavrını ve duruşunu her zaman tereddütsüzce sergileyen İş Bankası, alelade bir finansal kurum ve banka olmanın ötesinde 'Türkiye'nin Bankası' olmanın getirdiği sorumlulukla, bütün imkanlarını ve teknik ehliyetini, iyi niyetli ve samimi bir yaklaşımla memleketimizin ve milletimizin hizmetine kararlılıkla ve sonuna kadar sunmaya devam edecek" dedi ve ekledi:

"Küresel COVID-19 salgını ve yarattığı belirsizliklerin ülkemizi de önemli ölçüde etkilediği yılın ilk üç aylık dönemi ve sonrasında hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürdük. 'Önce insan' anlayışıyla, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için toplum sağlığını ön plana alan önlemleri gecikmeksizin devreye aldık. Bankamız, salgının ülke ekonomisine etkilerini en aza indirmek amacıyla destek paketi açıklayan ve uygulamaya başlayan ilk özel banka oldu. Bugüne kadar 400 binin üzerinde bireysel ve yaklaşık 50 bin ticari müşterimizin toplam 30 milyar TL'nin üzerinde kredisinin bu dönemde vadesi gelen ödemelerini öteledik."