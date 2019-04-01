İş Bankası'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş
28 dakika önce
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına Füsun Tümsavaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ertuğrul Bozgedik getirildi.
Türkiye İş Bankası
Yönetim Kurulu Başkanlığına Füsun Tümsavaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ertuğrul Bozgedik getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:56
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