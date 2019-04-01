Son Dakika Haberleri: İş Bankası'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş

İş Bankası'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş

28 dakika önce

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına Füsun Tümsavaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ertuğrul Bozgedik getirildi.

İş Bankası'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş , System.String[]
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına Füsun Tümsavaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ertuğrul Bozgedik getirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:56 

Ekonomi
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