Üye Girişi
İş Bankası Resim Müzesi için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

İş Bankası Resim Müzesi için çalışmalar sürüyor

03.09.2021 16:22
İş Bankası Resim Müzesi için çalışmalar sürüyor, System.String[]

Müzenin kurucu küratörlüğüne, mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu getirildi.

Müzenin kurucu küratörlüğüne, mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu getirildi. Burçak Madran müzeolojik konularda danışman olarak görev alırken, İş Sanat'ın plastik sanatlar danışmanı Prof. Rahmi Aksungur da müze hazırlık çalışmalarında önemli bir rol üstleniyor.

Kurucu küratör Prof. Dr. Gül İrepoğlu, koleksiyon kitabını da yazıyor

Osman Hamdi Bey'den Şeker Ahmet Paşa'ya, İbrahim Çallı'dan Hikmet Onat'a, 950'yi aşkın sanatçının 2.500'den fazla eseriyle ülkemizin en geniş özel koleksiyonlarından biri olan Türkiye İş Bankası koleksiyonundan eserlerin sergileneceği müzenin kurucu küratörü olarak görevlendirilen Prof. Dr. İrepoğlu, müzenin kalıcı ve ilk geçici sergilerini hazırlayacak ve İş Bankası Resim Koleksiyonu ile ilgili kapsamlı bir esere de imza atacak.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Prof. Dr. Gül İrepoğlu,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde akademik hayatını sürdürdü. 2006-2012 yılları arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras Komitesi Başkanı olarak da görev yapan Prof. Dr. İrepoğlu'nun 15 farklı dile çevrilmiş, kurgu ve kurgu dışı pek çok kitabı bulunuyor.

Binanın bir müze olarak yapılandırılması konusunda ise müzeolog ve tasarımcı Burçak Madran, İş Sanat'a destek olacak.  ODTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Madran, Aix-Marseille Üniversitesi'nde Kültürel Miras alanında yüksek lisans yaptı. 2019 yılından bu yana Uluslararası Müzeler Konseyi, Arkeoloji ve Tarih Müzeleri Uluslararası Komitesi Başkanı da olan Burçak Madran, Türkiye İş Bankası Müzesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin kuruluşlarında da çeşitli görevler üstlendi.

Uzun yıllardır İş Sanat'ın plastik sanatlar alanında danışmanlığını sürdüren, Türk heykel sanatına kattığı kendine özgü üslubuyla tanınan, MSGSÜ eski rektörlerinden, heykeltıraş Prof. Rahmi Aksungur da müze çalışmalarında görev alıyor. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi (MSGSÜ) Heykel Bölümü'nden mezun olan Prof. Aksungur, diploma projesiyle Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldüğü üniversitede akademik hayatını sürdürdü. Prof. Aksungur'un eserleri çeşitli özel ve kamusal mekanlarda sergilendiği gibi, ulusal ve uluslararası pek çok koleksiyonda yer alıyor.

Uzun soluklu ve yoğun bir hazırlık dönemi

Müzikten plastik sanatlara, müzecilikten arkeolojik çalışmaların desteklenmesine kültür - sanatın pek çok alanında faaliyet gösteren İş Sanat'ın çatısı altında 2022 yılsonunda ziyarete açılması planlanan müzeyle birlikte Beyoğlu'nun sanat rotasına önemli bir durak daha eklenecek. Beyoğlu'ndaki tarihi binanın ev sahipliği yapacağı müze için İş Sanat ekibi uzun soluklu ve yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor.

İş Bankası Resim Müzesi için çalışmalar sürüyor

İstiklal Caddesi, İş Bankası, Beyoğlu, Müze, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İş Bankası Resim Müzesi için çalışmalar sürüyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Türk Sanat Müziği Sanatçısı İnci Çayırlı yaşamını yitirdi 16:24 Son dakika: Türk Sanat Müziği Sanatçısı İnci Çayırlı yaşamını yitirdi En çok haberlere konu olan isimler açıklandı! Haluk Levent ve Şahan Gökbakar ilk sırada 16:17 En çok haberlere konu olan isimler açıklandı! Haluk Levent ve Şahan Gökbakar ilk sırada Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti 16:15 Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti
36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı davası tutuklu sanığı: Mimarı olmama rağmen projeyi ben çizmedim 15:59 36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı davası tutuklu sanığı: Mimarı olmama rağmen projeyi ben çizmedim Afyonkarahisar'da 15:40 Afyonkarahisar'da "10 liraya öpüşelim" diyen kadınlar, 19 yaşındaki gencin 130 lirasını aldı Tıp eğitimini yarıda kesip çiftçi oldu! Kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 katına çıkardı 15:30 Tıp eğitimini yarıda kesip çiftçi oldu! Kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 katına çıkardı
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti 14:18 Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız 14:09 Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız

Son Dakika Haberleri
16:32 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti
16:23 Son dakika: Türk Sanat Müziği Sanatçısı İnci Çayırlı yaşamını yitirdi
16:16 En çok haberlere konu olan isimler açıklandı! Haluk Levent ve Şahan Gökbakar ilk sırada
16:15 Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi
16:14 Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti
16:11 Fırat Aydınus, kendisine hakaret eden Trabzonsporlu taraftara dava açtı
15:56 Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti
15:39 Afyonkarahisar'da "10 liraya öpüşelim" diyen kadınlar, 19 yaşındaki gencin 130 lirasını aldı
15:32 Arjantinli efsane Juan Roman Riquelme, Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini iddia etti
15:14 6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak
3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti         
16:32
Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış         
16:18
Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi         
16:16
Fırat Aydınus, kendisine hakaret eden Trabzonsporlu taraftara dava açtı Fırat Aydınus, kendisine hakaret eden Trabzonsporlu taraftara dava açtı         
16:12
Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti         
15:57
Arjantinli efsane Juan Roman Riquelme, Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini iddia etti Arjantinli efsane Juan Roman Riquelme, Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini iddia etti         
15:33
6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak 6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak         
15:15
18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi         
14:14
Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı         
13:49
Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler         
13:30
Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı         
13:11
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı         
12:24
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 16:43:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş Bankası Resim Müzesi için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement