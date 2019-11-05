İş Bankası, sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı

Türkiye İş Bankası, 545 milyon avro ve 215 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Bankamız, 545 milyon avro ve 215 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti avro dilimi için Euribor + yüzde2,10, dolar dilimi için Libor + yüzde 2,25 olarak gerçekleşmiştir." denildi.