İş Bankası sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı - Son Dakika

İş Bankası sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı

Türkiye İş Bankası 539 milyon euro ve 207.5 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

İş Bankası sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı, System.String[]

Türkiye İş Bankası 539 milyon euro ve 207.5 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Kredi anlaşmasında Bank of America koordinatör, Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti euro diliminde Euribor + yüze 2.00, dolar diliminde ise Libor + yüzde 2.25 oldu" denildi ve eklendi:

"Söz konusu krediye, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'daki 20 ülkeden 33 banka katılım sağlamış olup aldığı çok sayıda talep ile İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.

"Yılın ilk çeyreğinde ulaştığı 512 milyar liralık aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük özel bankası konumunu sürdüren İş Bankası, reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vererek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek."


İş Bankası, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 12:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı - Son Dakika Ekonomi

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