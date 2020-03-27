İş Bankası TBB'nin kredi protokolüne katıldı

İş Bankası, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) işletmelere yönelik Hazine destekli, KGF kefaletli kredi protokolüne katılma kararı aldığını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, "koronavirüs salgınının reel sektöre olan etkilerini en aza indirmek amacıyla hazırladığı ekonomiye destek paketini de 23 Mart Pazartesi günü açıkladığı" anımsatılarak, şöyle denildi: