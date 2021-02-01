İş Bankası "Türkiye'nin en değerli banka" markası seçildi - Son Dakika

İş Bankası "Türkiye'nin en değerli banka" markası seçildi
01.02.2021 16:17
? Türkiye İş Bankası, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan listede Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı.
? Türkiye İş Bankası, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan listede Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı.
?Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, dünyanın önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance'in yayımladığı "Banking 500 2021" raporunda, İş Bankası, "dünyanın marka değeri en yüksek Türk bankası" oldu.
Son Dakika Beşiktaşlı Lens, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Katar, 2022 Dünya Kupası maçları için taraftarlara alkol izni verdi Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti