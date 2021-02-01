İş Bankası "Türkiye'nin en değerli banka" markası seçildi - Son Dakika

? Türkiye İş Bankası, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan listede Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı.

?Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, dünyanın önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance'in yayımladığı "Banking 500 2021" raporunda, İş Bankası, "dünyanın marka değeri en yüksek Türk bankası" oldu.