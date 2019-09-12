İş Bankası, Türkiye’nin en fazla kart markasını kabul eden bankası oldu
44 dakika önce
Ülkemizde yurtdışından ödeme kabulü alanında sektör lideri olan Türkiye İş Bankası, ABD'nin önemli ödeme sistemlerinden Discover Financial Services ile yaptığı anlaşmayla Discover ve Diner's Club kartlarının kabulüne başladı.
Ülkemizde yurtdışından ödeme kabulü alanında sektör lideri olan Türkiye İş Bankası, ABD'nin önemli ödeme sistemlerinden Discover Financial Services ile yaptığı anlaşmayla Discover ve Diner's Club kartlarının kabulüne başladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:05
ABD, Polonya'ya 6,5 milyar dolar değerinde 32 adet F-35 satacak Japon hükümeti ABD üssü için halka 240 milyon dolar ödeyecek Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD'den skandal paylaşım: Teröristlerin eğitim videosunu yayınladılar