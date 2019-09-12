Son Dakika Haberleri: İş Bankası, Türkiye’nin en fazla kart markasını kabul eden bankası oldu
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İş Bankası, Türkiye’nin en fazla kart markasını kabul eden bankası oldu

44 dakika önce

Ülkemizde yurtdışından ödeme kabulü alanında sektör lideri olan Türkiye İş Bankası, ABD'nin önemli ödeme sistemlerinden Discover Financial Services ile yaptığı anlaşmayla Discover ve Diner's Club kartlarının kabulüne başladı.

İş Bankası, Türkiye’nin en fazla kart markasını kabul eden bankası oldu, System.String[]

Ülkemizde yurtdışından ödeme kabulü alanında sektör lideri olan Türkiye İş Bankası, ABD'nin önemli ödeme sistemlerinden Discover Financial Services ile yaptığı anlaşmayla Discover ve Diner's Club kartlarının kabulüne başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:05 
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