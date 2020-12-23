İş Bankası- Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 15'inci yıl etkinliği - Son Dakika

İş Bankası- Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 15'inci yıl etkinliği

23.12.2020 13:51
İş Bankası- Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 15'inci yıl etkinliği, System.String[]

Türkiye İş Bankası ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinin 15'inci yıl dönümü vesilesiyle özel bir etkinlik düzenlendi.

Türkiye İş Bankası ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinin 15'inci yıl dönümü vesilesiyle özel bir etkinlik düzenlendi.

Türkiye İş Bankası, 2005 yılından bu yana Türkiye Satranç Federasyonu ana sponsorluğunu üstlenerek, satrancın Türkiye'deki gelişimine destek veriyor.

Etkinlikte konuşan, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Ana sponsor Türkiye İş Bankası'yla 15 yıl önce çıkılan yolun aslında Türkiye'nin aydınlık geleceği için yapılan çok önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.

Tülay, sponsorluğun sürdüğü 15 yıllık zaman zarfında kocaman bir aile olduklarını belirterek, "Heyecanları büyüttük, gülümsemeleri çoğalttık azimle inançla saysız emek ve sayısız okula uzandık birlikte. Satranç sevgisi yayıldıkça hayaller, hedefler büyüdü. Dokunduğumuz hayatları değiştirdik. Bu yol güzelliklerin, başarıların Türk satrancı için gurur duyduğumuz sonuçların da yolu oldu." dedi.

Özellikle altyapıya yatırım yaptıklarını kaydeden Tülay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kars'tan, Ardahan'a, İstanbul'dan, Urfa'ya, İzmir'den, Siirt'e çoğaldık büyüdük. Geleceğe yaptığımız yatırımlar meyvesini vermeye başladı. Dünyada Türk Satrancı ilgiyle takip ediliyor. Gençlerimiz herkese umut veriyor. Bu gençler, bu çocuklar her gün bize yeni adımlar atmak içinde güç veriyor. Sorumluluğumuzu artırıyor. Biz her gün bir adım öteye geçtik birlikte. Bu sevgiyi beraber büyüttük rekorlar kıra kıra ilerledik. Salonlara sığmadık, sınırlar kalktı salonlardan evlere, tarihi mekanlardan sahillere ulaştık. Satranç bu ülkede paylaşmanın bir olmanın adı oldu. Pandemi döneminde bile satranç en büyük gücümüz oldu. En aktif spor dalı olarak, örnek projelere, kampanyalara, turnuvalara imza attık. Türkiye'nin bankasıyla büyüttüğümüz bu güzel hikaye doğudan batıya satrançla kendilerine yepyeni bir dünya kuran kocaman yürekli gençlerin de yansıması oldu."

Tülay, satrancın evlere, okullara girmesiyle satrançla disiplinli çalışmayı öğrenen, özgüveni artan ve kötü alışkanlıklardan uzak duran gençlerin çoğaldığını ifade ederek, "İdealist köy öğretmenlerine ulaşan satranç takımları ile köyünden dışarı bile çıkmamış çocuklar Türkiye şampiyonluklarında yarışıyor şimdi." şeklinde konuştu.

Satrancın değiştirdiği hayatların Türkiye'nin aydınlık geleceği olduğunu vurgulayan Tülay, "İşte Türkiye İş Bankası'yla kurduğumuz bu önemli iş birliğinde en büyük başarımız bu." dedi.

"Her yaptığımız işi, uzun soluklu, yaygın mahiyette ve sürdürülebilir yapmaya çalışıyoruz"

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali de programda yaptığı konuşmada, satranç topluluğuyla bir arada olmaktan son derece heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu toplulukla bir arada olmaktan banka olarak da şahsen de son derece gururluyuz. Bankacılıkta 30 yılımı geçtim ama açık söylemek gerekirse para pul mevzularının geçtiği oturumlardan ziyade işte satranç, altın gençler, darüşşafaka gibi organizasyonlar beni daha fazla heyecanlandırıyor. Kurumumuzda böyle bir kurum ve her yaptığımız işi sizlerin de dikkatini çektiği üzere uzun soluklu, yaygın mahiyette ve sürdürülebilir yapmaya çalışıyoruz. İşte 15 yılın hikayesi bu."

Bali, İş Bankası'nın, moda trendlerle bir işe girip çıkan bir kurum olmadığını kaydederek şu şekilde devam etti:

"1924'te Cumhuriyet'ten sadece 1 yıl sonra kurulmuş neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt bir kurumun geleneklerinden, hayata bakışından, iş yapış tarzından bahsediyoruz. Sadece bir bankadan bahsetmiyoruz dolayısıyla. Bir gelişme, kalkınma projesinin karşılığı olan Türkiye'yi çok daha ileri ufuklara taşıyacak olan bir anlayışla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş bir kurumdan bahsediyoruz.

Bu anlayış çerçevesinde satranç federasyonumuzla yola çıktık. İyi ki de yola çıkmışız, o kadar güzel sonuçlar o kadar anlamlı gelişmeler yaşandı, öylesine hayatlara dokunuldu ki biz kendimizi çok mutlu ve bahtiyar hissediyoruz bu iş birliğinden dolayı. Ben şahsen sadece bir küçük çocuğun dahi hayatı bu yolla değişmişse her şeye değer diye düşünüyorum. Bunun İş Bankası'na da, Satranç Federasyonumuza da çok yakıştığını düşünüyorum."

Söz konusu iş birliği sonrasında kazanılan madalya sayılarında ciddi bir atış olduğuna dikkati çeken Bali, şunları kaydetti:

"Biz bu iş birliğine başladığımız zamanlarda, hatırladığımız kadarıyla, madalya sayıları 10 civarındaymış, şimdi 50'ler 100'ler değil, dünya ve Avrupa şampiyonlukları dahil 490'a yaklaşmış. Muhteşem gurur verici bir hadise bu. Lisanlı sporcu sayısı ise 1 milyona yaklaşmış. Yani dünyada ve ülkemizde çok popüler olan futbol alanındaki lisanslı sporcu sayısı 650 bin iken bunun böyle olması muhteşem bir hadise."

Bali, Türkiye'nin satrançla anılır bir ülke olması yolunda verilen bu emeklerin son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, "Kıbrıs'ta da aynı şekilde yaptığımız bir destek bu. Banka olarak bir de Anadolu'nun her yerinde satranç sınıfları açmaya başladık. Bunun da yaygın mahiyette sürdürülebilir uzun soluklu bir iş olduğunu gösterebildik" değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik çerçevesinde, Azerbaycanlı Büyükusta Shakhriyar Mamedyarov ile Türk Büyükusta Vahap Şanal dostluk maçı yaptı. Dünyaca ünlü kadın satranç sporcusu Büyükusta Judit Polgar da etkinliğe katıldı.

İş Bankası, Türkiye, Ardahan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş Bankası- Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 15'inci yıl etkinliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına bir tepki daha: Onlarca insanın kanı elinde Erdoğan, Şeb-i Arus töreni üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi: Eyüp Sultan'da niye Türkçe okumadın? Ortağını öldüren şahıs kendini böyle savundu: Sevgilime tacizde bulundu Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı Gıda sıkıntısından korkan Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu         
13:01
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya!         
12:27
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim         
11:39
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı         
10:57
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim         
10:45
Sahabiye Mahallesi'nde son 2,5 ayda 50 kişi koronadan öldü! Muhtar duruma isyan etti: Duyarsız davranıyorlar Sahabiye Mahallesi'nde son 2,5 ayda 50 kişi koronadan öldü! Muhtar duruma isyan etti: Duyarsız davranıyorlar         
10:23
Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar         
10:18
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Mustafa Ceceli'nin altın davası reddedildi Mustafa Ceceli'nin altın davası reddedildi         
09:13
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler         
17:28
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 13:56:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İş Bankası- Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 15'inci yıl etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei