İş Bankası "Yılın En İnovatif Finansal Kuruluşu" seçildi - Son Dakika

İş Bankası "Yılın En İnovatif Finansal Kuruluşu" seçildi

Türkiye İş Bankası, bankalar, sigorta şirketleri ve finansal teknoloji şirketleri gibi finans dünyasının önemli oyuncuları tarafından mükemmel müşteri deneyimine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen Sardis Ödülleri'nde, "Yılın En İnovatif Finansal Kuruluşu" özel ödülüne ve "Sardis Büyük Ödülü"ne...

İş Bankası

Türkiye İş Bankası, bankalar, sigorta şirketleri ve finansal teknoloji şirketleri gibi finans dünyasının önemli oyuncuları tarafından mükemmel müşteri deneyimine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen Sardis Ödülleri'nde, "Yılın En İnovatif Finansal Kuruluşu" özel ödülüne ve "Sardis Büyük Ödülü"ne layık görüldü.
İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen, inovasyon ve pazarlama çalışmalarının ödüllendirildiği Sardis Ödülleri, finans sektöründe yenilikçi ve yaratıcı işlerin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynuyor.
Sardis Ödülleri kapsamında, ürün ve hizmet inovasyonundan dijital pazarlamaya, müşteri deneyiminden ekosistem stratejisine müşterilerin finansal ihtiyaçlarını kolaylaştırmak ve onlara pürüzsüz bir müşteri deneyimi sunmak amacıyla hayata geçirilen yenilikçi projeler 10 farklı kategoride incelendi.
Projeler, finans sektörünün üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve araştırmacılardan oluşan seçkin bir jüri tarafından projenin stratejik düşüncesi, sunulan çözüm, elde edilen sonuçlar ve hedeflenen başarıya ulaşması kriterleri çerçevesinde değerlendirildi.
İş Bankası, finansal dünyadaki aktörler tarafından pazara sunulan yeni ürün ve hizmetler ile yenilikçi finansal çözümlerin değerlendirildiği inovasyon bölümü "Ürün ve Hizmet İnovasyonu" kategorisinde, teknolojik gelişmeleri hızlı bir şekilde ürün ve hizmetlerine adapte ederek müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla yapmış olduğu çalışmalar ile "Yılın En İnovatif Finansal Kuruluşu" özel ödülünü aldı.
İş Bankası sponsorluğunda ve teknoloji iştiraki Softtech tarafından, pandemi döneminde nakit akış sıkıntısı çeken işletmelere destek vermek amacıyla oluşturulan "Geleceğe Öde" platformu da Sardis Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
Banka, organizasyonun en büyük iki ödülünün yanı sıra pek çok farklı kategoride de altın ödüle layık görüldü. Geleceğe Öde "Ürün ve Hizmet İnovasyonu" kategorisinde, İşCep "Market Müşteri Deneyimi ve Etkileşimi" kategorisinde, Maximum İşyerim-Linkle Tahsilat "Ekosistem Stratejisi" kategorisinde, Workup Girişimcilik Programı "İnovatif Hızlandırma ve Kuluçka Programları" kategorisinde, İş Bankası web sitesi ve İşCep "Dijital Pazarlama" kategorisinde Sardis jüri üyeleri tarafından Altın Ödüller ile takdir edildi.
İş Bankası ayrıca, "Ürün ve Hizmet İnovasyonu" kategorisinde İmeceMobil, "Ekosistem Stratejisi" kategorisinde İşCep Market ile Gümüş Ödül aldı.

İş Bankası Yılın En İnovatif Finansal Kuruluşu seçildi

İş Bankası, Sigorta, Market, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası 'Yılın En İnovatif Finansal Kuruluşu' seçildi - Son Dakika Ekonomi

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