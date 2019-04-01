Son Dakika Haberleri: İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Füsun Tümsavaş Seçildi

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Füsun Tümsavaş Seçildi

31 dakika önce

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu, yönetim kurulu başkanlığına Füsun Tümsavaş'ı seçti.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Füsun Tümsavaş Seçildi, System.String[]
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu, yönetim kurulu başkanlığına Füsun Tümsavaş'ı seçti.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, 29 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan sonra 1 Nisan'da toplanan Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu, yönetim kurulu başkanlığına Füsun Tümsavaş'ı, yönetim kurulu başkan vekilliğine Ertuğrul Bozgedik'i seçti.

Tümsavaş, bankanın ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu.


İlk kadın çalışanı, 1924 yılında kuruluşunun hemen ardından göreve başlayan bankanın, ilk kadın müdürü ise 1953 yılında Nişantaşı Şubesi Müdürlüğü'ne atanan İclal Rıza Ersin idi. İclal Rıza Ersin, aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın banka müdürü unvanının da sahibiydi. Bugün 12 binin üzerindeki kadın çalışanıyla Türkiye'de en fazla kadın istihdam eden kurumların başında gelen İş Bankası'nda, kadın çalışanlar toplam çalışanlar içinde yüzde 56'lık bir orana sahip. Tüm yöneticiler içerisinde kadınların oranı da yüzde 40'ın üzerinde.


Tümsavaş'ın yanı sıra Feray Demir'in de yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu İş Bankası'nın İcra Kurulu'nda da Genel Müdür Yardımcıları Senar Akkuş, Ebru Özşuca ve Gamze Yalçın görev alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:54 Kaynak: AA

İş Bankası, Güncel
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