Son Dakika Haberleri: İş Bankası Yüzde 0,98 Faiz Oranlı Konut Kampanyasına Katıldı

İş Bankası Yüzde 0,98 Faiz Oranlı Konut Kampanyasına Katıldı

43 dakika önce

Türkiye İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık yüzde 0,98'den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkanı sunuyor.

İş Bankası Yüzde 0,98 Faiz Oranlı Konut Kampanyasına Katıldı, System.String[]
Türkiye İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık yüzde 0,98'den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkanı sunuyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke ekonomisini destekleme anlayışının bir uzantısı olarak, kampanya kapsamındaki anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını indirdi.

Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,78'e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye yüzde 0,98 olarak yansıtılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:13 Kaynak: AA

Ekonomi
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