“İş barışının sürmesine yardımcı olmasını dileriz”

Asgari ücret artışını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, "Elbette büyümenin ve gelir dağılımının herkese eşit dağıtılması bir ülkenin kalkınması için önemli. Belirlenen rakamın çalışma hayatına katkı sağlamasını ve hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Asgari ücret artışını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, "Elbette büyümenin ve gelir dağılımının herkese eşit dağıtılması bir ülkenin kalkınması için önemli. Belirlenen rakamın çalışma hayatına katkı sağlamasını ve hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı

Rusya'da Asgari Ücrete Yapılan Zam Halkı Memnun Etmedi

Gümrük Kanununa Aykırı Hareket Edenlere 130 TL Ceza Kesilecek

Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı