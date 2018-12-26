“İş barışının sürmesine yardımcı olmasını dileriz”
1 saat önce
Asgari ücret artışını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, "Elbette büyümenin ve gelir dağılımının herkese eşit dağıtılması bir ülkenin kalkınması için önemli. Belirlenen rakamın çalışma hayatına katkı sağlamasını ve hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.
Asgari ücret artışını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, "Elbette büyümenin ve gelir dağılımının herkese eşit dağıtılması bir ülkenin kalkınması için önemli. Belirlenen rakamın çalışma hayatına katkı sağlamasını ve hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:48
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