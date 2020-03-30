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İş başa düşünce! İzzet Yıldızhan oğlunu traş etti
7 saat önce
"Evden çıkamıyorsak kendi işimizi kendimiz görmek zorundayız." notuyla sosyal medyadan paylaşım yapan Yıldızhan'a beğeni yağdı.
"Evden çıkamıyorsak kendi işimizi kendimiz görmek zorundayız." notuyla sosyal medyadan paylaşım yapan Yıldızhan'a beğeni yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:12
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