İŞ Başkanı Arslan: "Belirlenen rakam, çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını... - Son Dakika
Son Dakika Politika İŞ Başkanı Arslan: 'Belirlenen rakam, çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını... - Son Dakika

İŞ Başkanı Arslan: "Belirlenen rakam, çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını...

6 saat önce

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin çalışanların asgari yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsuru olduğunu belirterek, 2020 yılı için net 2 bin 324,70 TL olarak belirlenen asgari ücretin çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak...

İŞ Başkanı Arslan:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin çalışanların asgari yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsuru olduğunu belirterek, 2020 yılı için net 2 bin 324,70 TL olarak belirlenen asgari ücretin çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücrete ilişkin yazılı açıklama yaptı. HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, "Çalışanların önemli bir kısmını ilgilendiren asgari ücret, 2020 yılı için net 2 bin 324,70 TL olarak belirlenmiştir. Hükümet ve işveren kesiminin tartışmalı olsa bile enflasyonun üzerinde bir asgari ücrette buluşmuş olmasını önemli buluyoruz. Ancak belirlenen rakamın çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğu da bir gerçektir. Asgari ücret, yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsurudur. Asgari ücret, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracıdır. Ancak ülkemizde uygulanan asgari ücret, bir standart oluşturmaktan uzak bulunmaktadır. Açlık ve yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.


"Çalışanın ailesi ile birlikte ele alınması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz"


Arslan, açıklamasında, "HAK-İŞ olarak, çalışanların yaklaşık yüzde 45'ini doğrudan ilgilendiren ve Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi anlamına geldiğini düşündüğümüz asgari ücret konusunu işbirliği yapılması gereken konuların başında görüyoruz. İşçi kesimini temsilen Komisyonda yer alan TÜRK-İŞ'in HAK-İŞ ve DİSK'in görüşlerini de alarak yeni bir süreç başlatmasını ve işçi kesiminin tek ses olarak hareket etmesini çok önemsedik ve katkı verdik. 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda üç işçi konfederasyonu ortak açıklamada bulunarak, asgari ücretin ilkesel kriterlerini ve insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi için talebimizi ilettik. Ancak gelinen noktada, taleplerimizin tam olarak karşılanmadığını görüyoruz. HAK-İŞ olarak, asgari ücretin belirlenmesinde sadece tek bir çalışanın dikkate alınmasından vazgeçilmesi, çalışanın ailesi ile birlikte ele alınması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Asgari ücret, çalışanların asgari yaşam standardını sağlamanın bir aracı olarak belirlenmelidir. Asgari Ücret Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanmalıdır. Ücretlerin Asgari Ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Asgari Ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır" ifadelerini kullandı.


Arslan, açıklamasını şöyle noktaladı:


"Açıklanan rakam, bu yıl konfederasyonlar tarafından başlatılan sürecin gelecek yıl daha erken başlatılması, kapsamlı ve etkin çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Yeni dönemde işçilerin beklentilerinin tam olarak karşılandığı bir asgari ücret hayırlı olacaktır." - ANKARA

Mahmut Arslan, Asgari Ücret, İşçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:14 Kaynak: İHA
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