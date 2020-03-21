İŞ Başkanı Arslan: "Korona virüsle mücadelede su ile yapılan temizlik, suyun hayati önemini ortaya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İŞ Başkanı Arslan: 'Korona virüsle mücadelede su ile yapılan temizlik, suyun hayati önemini ortaya... - Son Dakika

İŞ Başkanı Arslan: "Korona virüsle mücadelede su ile yapılan temizlik, suyun hayati önemini ortaya...

6 saat önce

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Korona virüsle mücadelede su ile yapılan temizlik ve bol su tüketimi, suyun hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

İŞ Başkanı Arslan:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Korona virüsle mücadelede su ile yapılan temizlik ve bol su tüketimi, suyun hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 22 Mart Dünya Su günü dolayısıyla açıklama yaptı. HAK-İŞ Başkanı Arslan, yaptığı açıklamada, "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyanın dört bir yanına hızla yayılan ve çok sayıda insanın ölümüne neden olan Korona virüs Hastalığı (COVİD-19) ülkemizde de varlığını göstermiştir. Başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları Korona virüsle mücadele kapsamında canla başla çalışmalarını sürdürmektedir. Korona virüs hastalığının öksürme, hapşırma sonucu ortaya yayılan damlacıklar ile diğer insanların elleri, ağzı, burnu ve göz temasıyla bulaştığı dikkate alındığında virüsün yayılmasını önlemek için alınacak kişisel temizlik önlemlerinin önemi bütün uzmanlar tarafından açıklanmaktadır. Korona virüsle mücadelede su ile yapılan temizlik ve bol su tüketimi, suyun hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur. HAK-İŞ olarak suyu temel ve devredilemez bir insani hak olarak görüyor, tüm dünyada suyun ticarileştirilmesine karşı çıkıyoruz. İnsanların ve canlıların en temel ihtiyaçlarından birisi olan su hakkını savunmayı, insanlığı, uygarlığı ve insanca yaşanabilirliği korumak olduğunu yıllardır dile getiriyoruz. Çünkü geleceğimiz suyumuz kadardır. Korona virüsle mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belediyelerin hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacağına ilişkin genelgesi bizim yıllardır dile getirdiğimiz görüşlerimizin haklılığını ortaya koymuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız son derece yerinde bir karar almıştır. HAK-İŞ olarak su sektöründeki özelleştirmelere karşı mücadele ediyoruz. Suya yapılan yatırımlar eğitim ve sağlık altyapısını beraberinde getirmekte ve kamu tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle su, bütün boyutlarıyla kamuda yer almalı, bütün su işletmeleri mutlaka kamuya ait olmalıdır. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde su politikalarının belirlenmesi ve su kaynaklarının korunması konusunda politikalar temel alınmalı ve geliştirilmelidir" ifadelerini kullandı.


"Herkesi su konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz."


Arslan, şunları da kaydetti:


"Her yıl milyonlarca insanın temiz su yerine sağlıksız suya bağlı hastalıklardan yaşamını yitirdiği bir dünyada, suyun insan ve canlı yaşamında ne kadar önemli ve öncelikli olduğunun bilincini taşımalıyız. Çünkü su, bütün canlıların hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan en temel ihtiyaçlardan birisidir. Küresel ısınma, kaynakların kirletilmesi, plansız büyüme ve su kaynaklarının azalmasıyla kullanılabilir ve içilebilir temiz suya erişim konusunda yaşanan sıkıntılar artmış, 'su yoksulluğu' kavramı ortaya çıkmıştır. Bu durum, suyu ticari bir meta haline getirmiş ve sorun daha büyük bir boyuta ulaşmıştır. Su, en temel insan hakkı ve hayatın özüdür. Bu yüzden su, ticari bir meta olmaktan çıkarılmalıdır. Ayrıca suyun, doğru kullanımı konusunda gereken bilincin oluşturulması, tabiatın korunması, su konusundaki farkındalığın güçlendirilmesi, insan, doğa ve su için herkesin gereken hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Bu konuda eğitim ve öğretim yoluyla toplumumuzun çevre ve su bilincini arttırmak, suyun doğru şekilde kullanımı ile ilgili bilinç oluşturmak ve doğayı korumak için gerekli çalışmaların hayata geçirilmesini bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki 'Su', canlı hayatın olmazsa olmazıdır. Suya yapılan her müdahaleyi insana, doğaya ve hayata karşı işlenmiş bir suç olarak görüyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak herkesi su konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz." - ANKARA

Mahmut Arslan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:57 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı Son Dakika: Teknopark'taki bazı firmalardan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?         
14:29
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı         
21:41
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı         
21:14
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi         
21:10
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik         
20:07
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak         
19:34
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı         
18:04
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz         
16:47
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi         
16:22
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı         
15:53
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 16:34:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İŞ Başkanı Arslan: "Korona virüsle mücadelede su ile yapılan temizlik, suyun hayati önemini ortaya... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]