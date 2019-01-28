İş Başvuru Kuyruğu Yola Taştı
2 saat önce
TOKAT'ta çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreli geçici işte çalışmak isteyenler, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu.
TOKAT'ta çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreli geçici işte çalışmak isteyenler, İŞKUR
İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu. Başvuru çok olunca, kuyruk yola kadar uzadı.
İŞKUR İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il genelinde belediyelerde, kamu kurumlarında 6 ay görevlendirilmek üzere toplam 1500 kişinin işe alınacağını duyurdu. Maaş ve sigortanın İŞKUR tarafından karşılanacağı belirtildi. Geçici iş için başvuruda bulunmak isteyenler, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruk, İl Müdürlüğü önünde bulunan yola kadar uzadı. İŞKUR yetkilileri başvuru yoğun olunca, adayları sırayla içeriye aldı. Başvuruların 1 Şubat'a kadar devam edeceği öğrenildi. - Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:51 Kaynak: DHA
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