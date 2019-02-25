İş Başvurusuna Giden Gülşen Hemşireden 41 Gündür Haber Yok (2)
16 dakika önce
ERKEK ARKADAŞININ YANINDA BULUNDUAydın'ın Didim ilçesindeki evinden Denizli'deki bir özel hastaneye iş başvurusu yapacağını söyleyerek çıkan ve 41 gündür haber alınamayan hemşire Gülşen Ü.'ye (22) ulaşıldı.
ERKEK ARKADAŞININ YANINDA BULUNDU
Aydın'ın Didim ilçesindeki evinden Denizli'deki bir özel hastaneye iş başvurusu yapacağını söyleyerek çıkan ve 41 gündür haber alınamayan hemşire Gülşen Ü.'ye (22) ulaşıldı. Gülşen Ü., Didim'in Akbük Mahallesi yakınlarındaki bir evde, erkek arkadaşının yanında bulundu.
Polis ekipleri, Gülşen Ü. ve erkek arkadaşını, ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.
Burhan CEYHAN/AYDIN,
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:01 Kaynak: DHA
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