İş Başvurusuna Giden Gülşen Hemşireden 41 Gündür Haber Yok (2)

ERKEK ARKADAŞININ YANINDA BULUNDUAydın'ın Didim ilçesindeki evinden Denizli'deki bir özel hastaneye iş başvurusu yapacağını söyleyerek çıkan ve 41 gündür haber alınamayan hemşire Gülşen Ü.'ye (22) ulaşıldı.

ERKEK ARKADAŞININ YANINDA BULUNDU



Aydın'ın Didim ilçesindeki evinden Denizli'deki bir özel hastaneye iş başvurusu yapacağını söyleyerek çıkan ve 41 gündür haber alınamayan hemşire Gülşen Ü.'ye (22) ulaşıldı. Gülşen Ü., Didim'in Akbük Mahallesi yakınlarındaki bir evde, erkek arkadaşının yanında bulundu.



Polis ekipleri, Gülşen Ü. ve erkek arkadaşını, ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.



Burhan CEYHAN/AYDIN,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Evsiz Adam, Apartmanın Önünde Oturur Halde Ölü Bulundu

2019 Oscar Töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü Mahershala Ali Aldı

22 Yaşındaki Genç Hemşireden, 40 Gündür Haber Yok

MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu