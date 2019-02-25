Son Dakika Haberleri: İş Başvurusuna Giden Gülşen Hemşireden 41 Gündür Haber Yok (2)

İş Başvurusuna Giden Gülşen Hemşireden 41 Gündür Haber Yok (2)

16 dakika önce

ERKEK ARKADAŞININ YANINDA BULUNDUAydın'ın Didim ilçesindeki evinden Denizli'deki bir özel hastaneye iş başvurusu yapacağını söyleyerek çıkan ve 41 gündür haber alınamayan hemşire Gülşen Ü.'ye (22) ulaşıldı.

İş Başvurusuna Giden Gülşen Hemşireden 41 Gündür Haber Yok (2), System.String[]
ERKEK ARKADAŞININ YANINDA BULUNDU

Aydın'ın Didim ilçesindeki evinden Denizli'deki bir özel hastaneye iş başvurusu yapacağını söyleyerek çıkan ve 41 gündür haber alınamayan hemşire Gülşen Ü.'ye (22) ulaşıldı. Gülşen Ü., Didim'in Akbük Mahallesi yakınlarındaki bir evde, erkek arkadaşının yanında bulundu.

Polis ekipleri, Gülşen Ü. ve erkek arkadaşını, ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Burhan CEYHAN/AYDIN,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:01 Kaynak: DHA

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