Son Dakika Haberleri: İş Başvurusunda Karşılaştığı Husumetlisini Bıçakladı

İş Başvurusunda Karşılaştığı Husumetlisini Bıçakladı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir genç, iş başvurusu için sıra beklerken karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçakla yaralandı.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir genç, iş başvurusu için sıra beklerken karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçakla yaralandı.

İŞKUR'a iş başvurusu yapmak için sıra bekleyen Mehmet K. (18), bu sırada karşılaştığı aralarında husumet bulunan M.K.C. (20) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K.C, Mehmet K'yı bıçakla yaralayarak kaçtı.

Mehmet K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:55 Kaynak: AA

Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, Mehmet K, Güncel
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