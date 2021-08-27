İŞ BIRAKAN AİLE HEKİMLERİNDEN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE EYLEM - Son Dakika

İş bırakan aile hekimleri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Aile hekimleri, 1 Temmuz'da uygulamaya konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni protesto etmek için bugün ikinci kez iş bıraktı. Aile hekimleri, Cağaloğlu'ndaki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Burada açıklamada bulunan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkan Dr. Gürsel Özer, '1 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği maalesef aile hekimliği uygulamasının sürdürülebilirliğini yok etmiştir. Bu yönetmelik kalkmadığı sürece biz kendi geleceğimizden ve bu hizmeti alacak çocuklarımızın geleceğinden endişe ediyoruz. Bize yapılana ses çıkarmazsak ileride hepimizin başına büyük bir iş güvencesizlik sorunu getirir. Biz bunun karşısında duracağız" dedi.

'YÖNETMELİK BİRÇOK CEZA MADDESİNİ İÇERİYOR"

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Serkan Özbakış ise, '16 Ağustos tarihinde iş bıraktık. Bugün ikinci kere tüm aile hekimleri çalışanları olarak yine iş bırakıyoruz. Aile hekimliği 2010 yılında uygulamaya konuldu. Geçtiğimiz yıllar içerisinde aile hekimleri çalışanlarının birçok sorunları oldu. Biz bu sorunlarımızın çözülmesini beklerken 30 Haziran günü bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelik bizim sorunlarımızı çözmek dışında, sorunlarımıza sorun ekledi. Bu yönetmelik birçok ceza maddesini içeriyor. Biz bir an önce bu yönetmeliğin geri çekilmesini istiyoruz. Aile hekimlerinin kronikleşmiş sorunlarını bir an önce yeni yönetmelik çıkarılarak düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.