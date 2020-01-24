İş bırakma eylemi sona erdi

Akwel Bursa Otomotiv A.Ş. ile Türk Metal Sendikası arasındaki uyuşmazlık, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın katkılarıyla uzlaşmayla sonuçlandı.



Bursa'da Türk Metal Sendikası'nın örgütlenme çalışmasına itiraz edilen otomotiv fabrikasındaki 850 işçi geçtiğimiz gün üretimi durdurmuş, işten çıkarılan arkadaşlarının da geri alınıncaya kadar iş başı yapmayacaklarını açıklamıştı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Türk Metal Sendikası üyesi işçilerin başlattığı iş bırakma eylemi, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın taraflarla görüşmesiyle son buldu. Valilikte gerçekleşen buluşmada, Oyak Renault Dış İlişkiler Koordinatörü Selim Akbaş, Akwel Bursa Genel Müdürü Mehmet Selam, Türk Metal Sendikası Bursa Şube Başkanı Mesut Erdem ve Türk-İş Bursa Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, Vali Canbolat ile bir araya geldi. Akwel ile Türk Metal Sendikası arasındaki anlaşmazlıkla ilgili taraflarla görüşülmesinin ardından uzlaşmaya varıldı. Ziyarette İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, hazır bulundu. - BURSA