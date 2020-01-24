İş bırakma eylemi Vali’nin araya girmesiyle son buldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İş bırakma eylemi Vali’nin araya girmesiyle son buldu - Son Dakika Ekonomi

İş bırakma eylemi Vali’nin araya girmesiyle son buldu

13 dakika önce

AKWEL Bursa Otomotiv A.Ş. ile Türk Metal Sendikası arasındaki uyuşmazlık, Vali Yakup Canbolat'ın katkılarıyla uzlaşma ile sonuçlandı.

İş bırakma eylemi Vali’nin araya girmesiyle son buldu, System.String[]

AKWEL Bursa Otomotiv A.Ş. ile Türk Metal Sendikası arasındaki uyuşmazlık, Vali Yakup Canbolat'ın katkılarıyla uzlaşma ile sonuçlandı.

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:01 
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