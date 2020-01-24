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İş bırakma eylemi Vali’nin araya girmesiyle son buldu
13 dakika önce
AKWEL Bursa Otomotiv A.Ş. ile Türk Metal Sendikası arasındaki uyuşmazlık, Vali Yakup Canbolat'ın katkılarıyla uzlaşma ile sonuçlandı.
AKWEL Bursa Otomotiv A.Ş. ile Türk Metal Sendikası arasındaki uyuşmazlık, Vali Yakup Canbolat'ın katkılarıyla uzlaşma ile sonuçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:01
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