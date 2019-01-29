Son Dakika Haberleri: İş Birliği Konuları Değerlendirildi

İş Birliği Konuları Değerlendirildi

29 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Amasya Yatırım Destek Ofisi ile KOSGEB Amasya Müdürlüğü istişare toplantısında bir araya geldi.

İş Birliği Konuları Değerlendirildi, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Amasya Yatırım Destek Ofisi ile KOSGEB Amasya Müdürlüğü istişare toplantısında bir araya geldi.

KOSGEB Amasya Müdürlüğü ve OKA Amasya Yatırım Destek Ofisi uzmanlarının katıldığı toplantı, Amasya Yatırım Desek Ofisi hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda iki kurumun sağladığı destek mekanizmaları masaya yatırılırken; kurumların koordinasyon içinde çalışmalarının sağlanması, iş birliklerinin artırılması yönünde değerlendirmeler yapıldı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

Amasya, Güncel
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