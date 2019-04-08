Son Dakika Haberleri: İş Birliğimiz Her Alanda Giderek Gelişiyor"

İş Birliğimiz Her Alanda Giderek Gelişiyor"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu yıl üçüncü kez bir araya geliyor.

İş Birliğimiz Her Alanda Giderek Gelişiyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu yıl üçüncü kez bir araya geliyor. Karşılıklı çalışma inisiyatifi ve iyi niyetle ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konularda iş birliğimiz ekonomiden güvenliğe her alanda giderek gelişiyor." değerlendirmesini yaptı.

Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu yıl üçüncü kez bir araya geleceğine işaret eden Altun, "Karşılıklı çalışma inisiyatifi ve iyi niyetle ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konularda iş birliğimiz ekonomiden güvenliğe her alanda giderek gelişiyor." ifadelerine yer verdi.

Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı ve terörle mücadele ilkesi çerçevesinde hareket ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan terör örgütlerini destekleyen ülkeleri de bu tutumdan vazgeçmeye, sürece katkı vermeye davet ediyoruz. Rusya ile savunma sanayii alanındaki iş birliğimizi karşılıklı askeri ürün temininden ortak üretim imkanlarına kadar geniş bir çerçevede ele alıyoruz. Savunma sanayii iki ülke ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturuyor ve oluşturmaya da devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:10 Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya Federasyonu, Politika
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