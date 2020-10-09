İş birliğiyle Nilüfer'den olimpiyat sporcusu çıkar - Son Dakika

İş birliğiyle Nilüfer'den olimpiyat sporcusu çıkar

09.10.2020 16:00
İş birliğiyle Nilüfer'den olimpiyat sporcusu çıkar, System.String[]

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret eden Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Başantrenörü ve Genç Milli Takım Antrenörü Eray Açıkgöz, yüzme sporuna verilen destek için teşekkür ederek, "Nilüfer'de bir olimpiyat sporcusu çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret eden Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Başantrenörü ve Genç Milli Takım Antrenörü Eray Açıkgöz, yüzme sporuna verilen destek için teşekkür ederek, "Nilüfer'de bir olimpiyat sporcusu çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Başantrenörü ve Türkiye Yüzme Federasyonu Genç Milli Takımlar Antrenörü Eray Açıkgöz ile Türkiye Yüzme Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Fatih Götüren, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Halk Evi'nde bir araya geldiler. Ziyaretin gündeminde Nilüfer Belediyesi'nin altyapı gruplarında yüzme sporuna ve TOHM projesine yaptığı katkılar vardı. Nilüfer Belediyespor ile iş birliği içinde olduklarını belirten antrenör Eray Açıkgöz, "Nilüfer Belediyespor sporcularının da aralarında yer aldığı gençler ve büyükler kategorisindeki sporcuları, Olimpik Hazırlık Merkezleri'nde eğitip, Milli Takım'a hazırlıyoruz. Nilüfer bizim için çok özel bir yer. Nilüfer Belediyspor alt yapılarında çok iyi bir enerji ve jenerasyon var. Yaz kış hep birlikteyiz. Buradan da bir olimpiyat sporcusu çıkacağına inanıyoruz. Nilüfer Belediyesi'nin spora yaptığı katkı çok büyük. Nilüfer Belediyespor'un da TOHM'da 5 sporcusu bulunuyor. 15 yaş ve üzeri sporcuları sisteme dahil ediyoruz. 2 sporcumuzun olimpiyat barajı var. Sistemdeki sporculara burs, malzeme, antrenman, sağlık kontrolü ve eğitim desteği de veriyoruz" diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, "Çocukların gelişmesine fayda sağlayan en önemli spor dallarının yüzme ve cimnastik olduğunu düşünüyorum. Biz de alt yapılarda bu iki branş üzerinde yoğun olarak çalışıyoruz. Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek. Bizim öncelik verdiğimiz konulardan biri de spor, sporcu sağlığı ve çocukların gelişimi" dedi.

Ziyarette Türkiye Yüzme Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Fatih Götüren, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e yüzme sporuna ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne sağlanan destek için plaket vererek teşekkür etti. - BURSA

İş birliğiyle Nilüfer'den olimpiyat sporcusu çıkar
İş birliğiyle Nilüfer'den olimpiyat sporcusu çıkar

Turgay Erdem, Olimpiyat, Türkiye, Yüzme, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İş birliğiyle Nilüfer'den olimpiyat sporcusu çıkar - Son Dakika

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