İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım

İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi'nde bulunan iş merkezinde, F.H. isimli şahıs, üst katın camına çıkarak intihara teşebbüs etti. Durumu gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ UZUN SÜRE DİL DÖKTÜ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gereken güvenlik tedbirlerini aldı. İtfaiye ekipleri çevreye şişme yatak açtı, polis ekipleri ise şahsı ikna etmek için uzun süre dil döktü. Şahıs, "5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı.

1,5 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

Ekiplerin 1 buçuk saatlik uğraşları neticesinde şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi. F.H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.