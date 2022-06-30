İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım - Son Dakika
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İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım

30.06.2022 17:10

Kocaeli'de iş bulamadığını söyleyen adam, iş merkezinin, üst katının camına çıkarak intihar etmeye kalktı. "5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım" diyerek ekiplere zor anlar yaşatan şahıs, 1 buçuk saatte ikna edildi.

İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi'nde bulunan iş merkezinde, F.H. isimli şahıs, üst katın camına çıkarak intihara teşebbüs etti. Durumu gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ UZUN SÜRE DİL DÖKTÜ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gereken güvenlik tedbirlerini aldı. İtfaiye ekipleri çevreye şişme yatak açtı, polis ekipleri ise şahsı ikna etmek için uzun süre dil döktü. Şahıs, "5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı.

'5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım' diyerek intihara kalkıştı

1,5 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

Ekiplerin 1 buçuk saatlik uğraşları neticesinde şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi. F.H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım' diyerek intihara kalkıştı
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım - Son Dakika
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