İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi'nde bulunan iş merkezinde, F.H. isimli şahıs, üst katın camına çıkarak intihara teşebbüs etti. Durumu gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gereken güvenlik tedbirlerini aldı. İtfaiye ekipleri çevreye şişme yatak açtı, polis ekipleri ise şahsı ikna etmek için uzun süre dil döktü. Şahıs, "5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı.
Ekiplerin 1 buçuk saatlik uğraşları neticesinde şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi. F.H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › 3. Sayfa › İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım - Son Dakika