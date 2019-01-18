İş Bulamayan Genç İntihara Kalkıştı, Vatandaşlar Görüntülemek İçin Birbiriyle Yarıştı
1 saat önce
Adana'da iş bulamadığını öne süren bir genç, 4 katlı apartmanın damına çıkarak intihar etmek istedi.
Adana
'da iş bulamadığını öne süren bir genç, 4 katlı apartmanın damına çıkarak intihar etmek istedi. İkna edilerek aşağı indirilen genci görüntülemek isteyen vatandaşlar birbiriyle yarıştı.
Olay, merkez Seyhan
ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi 63014 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Merkez Yüreğir
ilçesine bağlı 19 Mayıs
Mahallesi'nde oturan ve iş bulamadığı için bunalıma giren Mahmut A. (19), intihar etmek için 4 katlı bir binanın damına çıktı. Mahmut A. kendisini ikna etmek için yukarı çıkanları görünce kendisini aşağı sarkıttı. Çevredeki meraklı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüleyebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Gencin yanına çıkan polisler, Mahmut A.'yı ikna ederek aşağı indirdi. Mahmut A. bir daha intihara kalkışacağını söyledi.
Mahmut A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:03 Kaynak: İHA
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