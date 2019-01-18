Son Dakika Haberleri: İş Bulamayan Genç İntihara Kalkıştı, Vatandaşlar Görüntülemek İçin Birbiriyle Yarıştı

İş Bulamayan Genç İntihara Kalkıştı, Vatandaşlar Görüntülemek İçin Birbiriyle Yarıştı

1 saat önce

Adana'da iş bulamadığını öne süren bir genç, 4 katlı apartmanın damına çıkarak intihar etmek istedi.

İş Bulamayan Genç İntihara Kalkıştı, Vatandaşlar Görüntülemek İçin Birbiriyle Yarıştı, System.String[]
Adana'da iş bulamadığını öne süren bir genç, 4 katlı apartmanın damına çıkarak intihar etmek istedi. İkna edilerek aşağı indirilen genci görüntülemek isteyen vatandaşlar birbiriyle yarıştı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi 63014 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan ve iş bulamadığı için bunalıma giren Mahmut A. (19), intihar etmek için 4 katlı bir binanın damına çıktı. Mahmut A. kendisini ikna etmek için yukarı çıkanları görünce kendisini aşağı sarkıttı. Çevredeki meraklı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüleyebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Gencin yanına çıkan polisler, Mahmut A.'yı ikna ederek aşağı indirdi. Mahmut A. bir daha intihara kalkışacağını söyledi.

Mahmut A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:03 Kaynak: İHA

Merkez, Adana, 3. Sayfa
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