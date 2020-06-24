İş bulamayan genç kadın devlet desteğiyle sera kurup kendi işinin patronu oldu - Son Dakika

İş bulamayan genç kadın devlet desteğiyle sera kurup kendi işinin patronu oldu

Kayseri'de üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan 26 yaşındaki Sare Tanrıverdi, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı 30 bin liralık hibe desteğiyle sera kurup kendi işinin patronu oldu.

Kayseri'de üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan 26 yaşındaki Sare Tanrıverdi, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı 30 bin liralık hibe desteğiyle sera kurup kendi işinin patronu oldu.

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden 2017 yılında mezun olan Sare Tanrıverdi, bir süre iş aradı.

İş bulmayan Tanrıverdi, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlen Genç Çiftçi Projesi için proje hazırladı.

Projeyle il birincisi olan Tanrıverdi, kazandığı 30 bin lira hibe desteğiyle Bünyan ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde babasının tarlasına sera kurup, ürettiği organik ürünleri satarak kendi işinin patronu oldu.

Sare Tanrıverdi, AA muhabirine, üniversite bittikten sonra iş aramaya başladığını ancak istediği şartlarda iş bulamadığını söyledi.

Çocukluğundan beri ailecek çiftçilik yaptıkları için bildiği işle uğraşmaya karar verdiğini anlatan Tanrıverdi, bu nedenle tarıma yöneldiğini belirtti.

Tanrıverdi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Çiftçi Projesi için proje hazırladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"4 günlük girişimcilik programına katıldım. Program sonrası sertifikamı aldım ve projeyi yazarak başvuruda bulundum. 2018 Ağustos ayında projeyi kazandığımı öğrendim. Eylül ayında da seranın yapımı tamamlandı. 30 bin liralık sera yaptım, 504 metrekare. 2 yıldır içerisinde üretim yapıyorum. Kış aylarında yeşillik, yaz aylarında da domates, biber ve salatalık üretimi yapıyorum."

Seracılığı daha önce hiç yapmadığını aktaran Tanrıverdi, ilk zamanlarda çok zorlandığını ifade etti.

"Başımda patron yok"

Toprakla, bahçeyle uğraşmayı sevdiğini vurgulayan Tanrıverdi, "Kafam rahat. En azından kendi işim var. Başımda patron yok, 7/24 buradayım. Kendi işimi yapıyorum, karışan yok. Sigortamı da kendim yatırıyorum. Kazancı da güzel. Yapmak isteyen genç arkadaşlarıma da tavsiye ederim." diye konuştu.

Tanrıverdi, serasının yol kenarında olduğunu ve yoldan geçenlerden hafta sonları 400-500 lira kazandığını, pazarlarda da ürünlerini sattığını söyledi.

Meyve ve sebzelerini organik şekilde ürettiğini belirten Tanrıverdi, serasında hiçbir şekilde kimyasal, sağlığa zararlı madde kullanmadığını da sözlerine ekledi.

Kayseri, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş bulamayan genç kadın devlet desteğiyle sera kurup kendi işinin patronu oldu - Son Dakika

Son Dakika

17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 15:07 Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 12:02 10 kişilik aile 1 motosiklete bindi 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 11:06 Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı 09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
Meteoroloji alarm verdi! Halk, çareyi kilimli ve kartonlu önlem almakta buldu
15:57
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
15:43
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
15:42
Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi
15:32
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
15:27
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
15:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 17:30:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş bulamayan genç kadın devlet desteğiyle sera kurup kendi işinin patronu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]