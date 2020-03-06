İş bulamayan karı koca girişimci oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş bulamayan karı koca girişimci oldu - Son Dakika

İş bulamayan karı koca girişimci oldu

7 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde iş bulamayınca girişimci olan çift, açtıkları bazlama imalathanesini şimdi büyütmeyi hedefliyor.

İş bulamayan karı koca girişimci oldu, System.String[]

Samsun'un Havza ilçesinde iş bulamayınca girişimci olan çift, açtıkları bazlama imalathanesini şimdi büyütmeyi hedefliyor.

Farklı sektörlerde çalışıp işsiz kalan iki çocuk babası Uğur Ayan'ın eşi de iş bulamayınca ekonomik açıdan zor bir sürece girdi.

Dar boğazdan kurtulmak için girişimci olmaya karar veren Ayan çifti, borç alarak bazlama imalathanesi açtı. Karı koca yoğun şekilde çalışan çift, hem borçlarını ödedi hem de evlerini rahatça geçindirmeye başladı.

Tülay Ayan, AA muhabirine, işe girmek için dışarıdan liseyi bitirdiğini, pek çok kursu tamamlayarak sertifika sahibi olduğunu anlattı.

Eşinin de geçici işlerde çalıştığını belirten Ayan, "Ben bir türlü iş bulamadım. Eşim de işsiz kalınca oturup böyle bir iş yapmaya karar verdik. Eşim ilk başta istemedi. Daha sonra o da bana destek vermeye karar verdi. Sonradan işimiz çok güzel gelişti ve kazanmaya başladık." diye konuştu.

Bazlamaya yörede "pıtıl" denildiğini belirten Ayan, "Annemizden ve büyüklerimizden öğrendiğimiz bir ekmek. Talep oldukça fazla. Günde yaklaşık 450 adet pıtıl imal ediyor ve satıyoruz. Ruhsatlı bazlama imalathanesiyiz." ifadelerini kullandı.

Uğur Ayan ise eşinin isteği üzerine işletmeyi açtıklarını belirterek şunları dile getirdi:

"Eşimin el becerisi ve cesareti ile girişimci olduk. Finansman olarak hiçbir yerden destek almadık. Borç ile açtığımız iş yerimizde zamanla borçlarımızı ödedik. İnşallah işletmemizi daha da büyütüp birkaç kişiye daha ekmek kapısı olmaya gayret ediyoruz."

Ayan, pek çok müşterilerinin İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşan akraba ve yakınlarına göndermek için bazlama aldıklarını da sözlerine ekledi.

Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:04 Kaynak: AA
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