İŞ BULMA VAADİYLE 3 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ, SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika
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İŞ BULMA VAADİYLE 3 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ, SUÇÜSTÜ YAKALANDI

25.02.2022 11:01
İŞ BULMA VAADİYLE 3 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ, SUÇÜSTÜ YAKALANDI

ADANA'da sosyal medya üzerinden irtibata geçtiği yabancı uyruklu kişileri, iş bulma vaadiyle dolandırıp para ve elektronik eşyalarını alan Suriye uyruklu Abdulhalil İ. (25) suçüstü yakalandı.

ADANA'da sosyal medya üzerinden irtibata geçtiği yabancı uyruklu kişileri, iş bulma vaadiyle dolandırıp para ve elektronik eşyalarını alan Suriye uyruklu Abdulhalil İ. (25) suçüstü yakalandı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu yabancı uyruklu kişileri iş bulma vaadiyle dolandırdığı belirlenen Suriye uyruklu Abdulhalil İ.?nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin, tanıdığı iş insanları olduğunu ve iş bulabileceğini söylediği kişilerden para ve elektronik eşya talep ettiğini saptadı. Abdulhalil İ.?nin bu yöntemle Cezayirli S.A.?nın bin lirasını, Suriyeli İ.S.?nin cep telefonunu ve M.K.?nin de dizüstü bilgisayarını alıp ortadan kaybolduğu tespit edildi.

Ekipler, Abdulhalil İ.?nin, 22 Şubat'ta iş bulma vaadinde bulunduğu Suriye uyruklu A.S. ile Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde buluştuğunu belirledi. Kandırdığı A.S.?nin bin lirasını alan Abdulhalil İ., bu sırada takipte olan polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında Abdulhalil İ.?nin cebinden çıkan bin lira A.S.?ye teslim edildi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Abdulhalil İ.?nin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.

İŞ BULMA VAADİYLE 3 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ, SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İŞ BULMA VAADİYLE 3 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ, SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İŞ BULMA VAADİYLE 3 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ, SUÇÜSTÜ YAKALANDI

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Dolandırıcılık, Suriye, Polis, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞ BULMA VAADİYLE 3 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ, SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞ BULMA VAADİYLE 3 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ, SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika
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