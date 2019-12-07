Son Dakika Haberleri: İş bulma vaadiyle dolandırdı, tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa İş bulma vaadiyle dolandırdı, tutuklandı - Son Dakika

İş bulma vaadiyle dolandırdı, tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te kendisinin bir kamu kuruluşunda müdür şoförü olarak tanıtıp 10 kişiyi dolandıran şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş bulma vaadiyle dolandırdı, tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te kendisinin bir kamu kuruluşunda müdür şoförü olarak tanıtıp 10 kişiyi dolandıran şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kendisini bir kamu kuruluşunda müdür şoförü olarak tanıtıp iş bulma vaadiyle 10 kişiyi dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın kimliği ve adresi tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla dolandırıcılık şüphelisi M.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:21 Kaynak: İHA
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