Son Dakika Haberleri: İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Çeteye Operasyon

İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Çeteye Operasyon

9 dakika önce

Kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıtarak, iş arayan üniversite öğrencilerini ve devlet dairelerinde çalışmak isteyenleri iş sahibi yapma vaadiyle dolandıran çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Çeteye Operasyon, System.String[]
Kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıtarak, iş arayan üniversite öğrencilerini ve devlet dairelerinde çalışmak isteyenleri iş sahibi yapma vaadiyle dolandıran çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017-2018 yılı içerisinde il genelinde unvan kullanarak, işe yerleştirme vaadinde bulunan bir gruba yönelik Ankara merkezli 3 ilde soruşturma başlattı.

Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların, mağdurlara sosyal paylaşım sitelerinden ulaştığını belirledi.

Ankara, Konya ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, örgüt elebaşı "Aylak" lakaplı Adem S'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:32 Kaynak: AA

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