Son Dakika Haberleri: İş Bulma Vaadiyle' Dolandırıcılık Yapan Kişilere, 3 İlde Eş Zamanlı Operasyon

İş Bulma Vaadiyle' Dolandırıcılık Yapan Kişilere, 3 İlde Eş Zamanlı Operasyon

24 dakika önce

ANKARA merkezli 3 ilde polis, kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıtıp, işe girememiş üniversite öğrencilerini ve devlet dairelerinde çalışmak isteyen vatandaşları iş sahibi yapma vaadiyle dolandıran çeteye operasyon yapıldı.

İş Bulma Vaadiyle' Dolandırıcılık Yapan Kişilere, 3 İlde Eş Zamanlı Operasyon, System.String[]
ANKARA merkezli 3 ilde polis, kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıtıp, işe girememiş üniversite öğrencilerini ve devlet dairelerinde çalışmak isteyen vatandaşları iş sahibi yapma vaadiyle dolandıran çeteye operasyon yapıldı. 'Aylak' ismi verilen operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2017 -2018 yılı içerisinde Ankara genelinde unvan kullanarak işe koyma vaadinde bulunan bir çete tespit edildi. Alınan iznin ardından soruşturmayı devam ettiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bu tarz olayları mercek altına aldı. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, şüphelilerin işsiz mağdurlara sosyal paylaşım sitelerinden ulaştığı belirlendi. Derinleştirilen araştırmalar sonucunda, şüphelilerin kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıtıp, işsiz üniversite öğrencileri ile devlet dairelerinde çalışmak isteyen vatandaşlara 'iş sahibi' yapma vaadinde bulundukları saptandı.

2 YILDA 100 BİN LİRALIK VURGUN

Bunun üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çeteyi, teknik ve fiziki takibe aldı. 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda çete üyelerinin saklandığı yerler tek tek tespit edildi. Ankara, Konya ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı 'Aylak' operasyonuyla, örgüt lideri 'Aylak' lakaplı Adem S., dahil söz konusu suçları işlediği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çetenin, bu yöntemle 100 bin TL'lik vurgun yaptığı öğrenildi.   

TÜM SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde ise işsiz olduklarını, buna rağmen kendilerini bürokrat ve üst düzey yetkili olarak tanıtıp, açtıkları sözde ofisle mağdurların gözünü boyadıklarını ve iş sahibi yapma bahanesiyle vatandaşları dolandırdıklarını itiraf etti.

Yaklaşık 2 yılda 18 vatandaşı dolandıran 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

Çete üyelerinin evlerine yapılan operasyondan görüntü

Şüphelilerin kıskıvrak yakalanma anları

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Genel detay

(Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA-DHA) - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:28 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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