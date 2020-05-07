İş bulma vaadiyle para ve cep telefonlarını gasbetti - Son Dakika

İş bulma vaadiyle para ve cep telefonlarını gasbetti

DÜZCE'de, iki ayrı olayda Afganistan uyruklu 3 kişiyi iş bulma vaadiyle kandırıp paralarını ve cep telefonlarını gasbeden F.G. yakalandı.

DÜZCE'de, iki ayrı olayda Afganistan uyruklu 3 kişiyi iş bulma vaadiyle kandırıp paralarını ve cep telefonlarını gasbeden F.G. yakalandı. Gasp olaylarından ilki, 22 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre Afganistan uyruklu H.T ve N.T.'yi, Cedidiye Camii önünde bekledikleri sırada yanlarına gelen bir kişi, inşaat işi olduğunu söyleyerek, Ağa Mahallesi'ndeki ıssız alana götürdü. Üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, yere doğru 4 el ateş eden şüpheli, 2 Afganın cep telefonları ile 700 liralarını alıp kaçtı. Gasp olaylarından ilki, 22 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre Afganistan uyruklu H.T ve N.T.'yi, Cedidiye Camii önünde bekledikleri sırada yanlarına gelen bir kişi, inşaat işi olduğunu söyleyerek, Ağa Mahallesi'ndeki ıssız alana götürdü. Üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, yere doğru 4 el ateş eden şüpheli, 2 Afganın cep telefonları ile 700 liralarını alıp kaçtı. 3 Mayıs günü ise aynı şüpheli, Afganistan uyruklu İ.T.'yi iş vaadiyle Sinirci köyüne çağırdı. Şüpheli, İ.T.?yi ayağından vurup cep telefonunu aldı. Afganistanlıların şikayeti üzerine harekete geçen polis, şüphelinin F.G. olduğunu belirledi. Şüpheli tabancasıyla birlikte yakalandı. F.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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