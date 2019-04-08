Son Dakika Haberleri: İş Bulmak İçin Evden Çıkan Necla, 14 Gündür Kayıp

İş Bulmak İçin Evden Çıkan Necla, 14 Gündür Kayıp

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, iş arayacağını söyleyerek evden ayrılan evli ve 2 çocuk annesi Necla Akkuş'tan (43), 14 gündür haber alınamıyor.

İş Bulmak İçin Evden Çıkan Necla, 14 Gündür Kayıp, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, iş arayacağını söyleyerek evden ayrılan evli ve 2 çocuk annesi Necla Akkuş'tan (43), 14 gündür haber alınamıyor.

Samsun'da yaşayan Necla Akkuş, geçen yıl Aralık ayında iş bulmak için Ergene ilçesinde yaşayan kardeşi Aydın Semiz'in yanına geldi. Burada bir süre kalan Akkuş, 14 gün önce iş arayacağını söyleyerek, evden ayrıldı. Aydın Semiz, ablasının eve dönmemesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp müracaatında bulundu. Ablasının hayatından endişe duyduğunu belirten Aydın Semiz, "Ablam geçen Aralık ayında memleketten benim yanıma geldi. Burada kendisiyle hiçbir sorunumuz yoktu. 25 Mart'ta evden 'iş bulmaya gidiyorum' diye çıktı. Bir daha da dönmedi. Hayatından ister istemez endişe ediyorum. Fotoğraflarını minibüs duraklarına astım. Benim tek bir isteğim var, ablamın bulunması. Görenlerin mutlaka polise veya jandarmaya haber vermelerini istiyorum" dedi. Kayıp Necla Akkuş'un bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

- Ergenetekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:41 Kaynak: DHA

Akkuş, Güncel
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