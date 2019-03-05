İş çevreleri milliyetçiliğe karşı!
1 saat önce
Eurochambres Başkanı Christoph Leitl, Avrupa ve Türk iş çevrelerinin karşılıklı ticaret için hükümetlerden neler talep ettiklerini DÜNYA'ya anlattı.
Eurochambres Başkanı Christoph Leitl, Avrupa
ve Türk iş çevrelerinin karşılıklı ticaret için hükümetlerden neler talep ettiklerini DÜNYA'ya anlattı. (Hüsniye Güngör)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:10
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