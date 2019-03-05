Son Dakika Haberleri: İş çevreleri milliyetçiliğe karşı!

İş çevreleri milliyetçiliğe karşı!

1 saat önce

Eurochambres Başkanı Christoph Leitl, Avrupa ve Türk iş çevrelerinin karşılıklı ticaret için hükümetlerden neler talep ettiklerini DÜNYA'ya anlattı.

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Eurochambres Başkanı Christoph Leitl, Avrupa ve Türk iş çevrelerinin karşılıklı ticaret için hükümetlerden neler talep ettiklerini DÜNYA'ya anlattı. (Hüsniye Güngör)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:10 

Avrupa, Ekonomi
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