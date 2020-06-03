İŞ ÇIKIŞ SAATİNDE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARININ İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

İŞ ÇIKIŞ SAATİNDE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARININ İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren kısıtlamaların bazıları sona erdi.
Koronavirüs
tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren kısıtlamaların bazıları sona erdi. Yeni normalleşme adımlarının atıldığı ilk haftanın iç çıkış saatinde toplu taşımalarda yoğunluk görüldü. Avcılar-Söğütlüçeşme istikametinde sefer yapan metrobüste yoğunluk olduğu görüldü. Metrobüs bekleyen yolcular, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kadıköy-Tavşantepe metro hattında da yolcular maske takması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda yolcular sık sık uyarıldı. Metronun ve metrobüsün yoğunluğu araçlar içerisinden görüntülendi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 08:31 Kaynak: DHA
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