İş çıkışı eve dönmeyen 2 çocuk annesi aranıyor - Son Dakika
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İş çıkışı eve dönmeyen 2 çocuk annesi aranıyor

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, iş çıkışı eve dönmeyen evli ve 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam (44) için arama çalışması başlatıldı.

İş çıkışı eve dönmeyen 2 çocuk annesi aranıyor, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da, iş çıkışı eve dönmeyen evli ve 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam (44) için arama çalışması başlatıldı.

Afyonkarahisar Kanlıca Mahallesi'nde yaşayan Dursiye Sağlam, 11 Şubat gecesi çalıştığı otelden çıkıp, eve dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, kayıp kadının bulunması için arama çalışması başlattı.


Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:43 Kaynak: DHA
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