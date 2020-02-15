İş çıkışı eve dönmeyen 2 çocuk annesi aranıyor - Son Dakika

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İş çıkışı eve dönmeyen 2 çocuk annesi aranıyor
6 saat önce
AFYONKARAHİSAR'da, iş çıkışı eve dönmeyen evli ve 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam (44) için arama çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:43 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR'da, iş çıkışı eve dönmeyen evli ve 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam (44) için arama çalışması başlatıldı.
Afyonkarahisar Kanlıca Mahallesi'nde yaşayan Dursiye Sağlam, 11 Şubat gecesi çalıştığı otelden çıkıp, eve dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, kayıp kadının bulunması için arama çalışması başlattı.
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