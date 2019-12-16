İş çıkışı evine giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş çıkışı evine giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

İş çıkışı evine giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti

6 saat önce

KIRIKKALE'de, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 çocuk annesi Feraye Bal (40) hayatını kaybetti.

İş çıkışı evine giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti, System.String[]

KIRIKKALE'de, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 çocuk annesi Feraye Bal (40) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Feraye Bal idaresindeki 06 FAA 08 otomobil ile Harun Varol yönetimindeki 06 YMK 25 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kulu karayolu Doktorlar Sitesi Kavşağı'nda kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kazada ağır yaralanan Feraye Bal ile diğer aracın sürücüsü Harun Varol'u, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Feraya Bal, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Harun Varol'un Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kazada hayatını kaybeden Feraya Bal'ın, bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.


Kırıkkale, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, polis aracının kaza yapmasına neden oldu: 2 yaralı
"Dur" ihtarına uymayan sürücü polisin kaza yapmasına neden oldu: 2 yaralı Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu

Son Dakika Haberleri
04:04 Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları göstericilerin çadırlarını yaktı - Son Dakika
03:54 Anayasa Mahkemesi üç siyasi parti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
03:44 Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Suudi Arabistan'la gerçek bir diyalogdan söz etmek için erken" - Son Dakika
02:38 Silivri'de sis etkili oluyor - Son Dakika
02:31 Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 04:23:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İş çıkışı evine giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]