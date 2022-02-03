Üye Girişi
İş dönüşü silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

İş dönüşü silahlı saldırıda öldü

03.02.2022 14:08
İş dönüşü silahlı saldırıda öldü

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde lokanta çalışanı Osman Özaydın (31), işten dönerken sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde lokanta çalışanı Osman Özaydın (31), işten dönerken sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Karacurun Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk babası Osman Özaydın'a, işten çıkıp, yürüyerek evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Özaydın, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özaydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osman Özaydın'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Polis ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


İş dönüşü silahlı saldırıda öldü
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş dönüşü silahlı saldırıda öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:07 Babasını öldüren cani evladın hedefinde annesi varmış: Evden kaçarak canını kurtardı
14:00 Semih Kaya Galatasaray'a yeniden geliyor
13:54 Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi
13:51 Ece Erken'in yakın arkadaşı son durumunu paylaştı: Tuvalete düşürdüğü ilaçları içiyor
13:47 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan tepki: Süleymaniye Camii'ne yapılan zulümdür
13:44 Belçika ekibi, Frey'in satışıyla rekor kıracak
13:44 İşkence ettikleri 5 yaşındaki Eymen'i öldürüp tandıra atmışlardı! Dava sil baştan!
13:29 Doğum günü kutlamasına romantik kareler damga vurdu! İrem Helvacıoğlu'ndan ilan-ı aşk
13:27 Donarak ölen göçmen sayısı yükseliyor! Son rakam 19
13:26 Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon oranı yorumu: Nebati bey üzülmesin diye TÜİK istediğini vermiş!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 14:15:30. #1.11#
SON DAKİKA: İş dönüşü silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement