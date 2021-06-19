İş dönüşü yolunu gözleyen küçük kızla mutlulukları ikiye katlandı - Son Dakika

Kütahya'da 16 yıllık evli çift, koruyucu aileliğini üstlendikleri kız çocuğu sayesinde annelik ve babalık duygusunu tatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan Emine (36) ve İsmail Akca (40) çifti, 16 yıllık evlilikleri süresince çocuk sahibi olamadı. Bunun üzerine 2 yıl önce koruyu aile olabilmek için başvuruda bulunan Akca çiftinin bu talebi geçen yıl karşılandı. 2 yaşındaki T.B'nin koruyucu ailesi olan çift, yuvalarına katılan minik kız ile mutluluklarını katladı.

Öğretmenlik yapan İsmail Akca, AA muhabirine, eşiyle evliliklerinin mutlu şekilde sürdüğünü ancak yuvalarında tek eksiğin çocuk olduğunu söyledi.

Akca, koruyucu ailesi olacakları çocuğu almaya gittiklerinde çok tedirgin olduklarını belirterek, "Kızımız bize nasıl davranacak, bizi benimseyebilecek mi şeklinde düşüncelerimiz vardı ama oraya gider gitmez kızımız bize sarıldı. O günden sonra birbirimizi hiç bırakmadık." ifadelerini kullandı.

İki çocuğa daha koruyucu aile olmak istiyorlar

Akca, koruyucu aileliğin hayatının en güzel kararı olduğunu vurguladı.

T.B. ile aralarındaki iletişime değinen Akca, "Onu akşama kadar çok özlüyorum. Eve gittiğimde beraber oynayacağımız oyunları düşünüyorum. Bizim gibi çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan ailelere tavsiyem, bir an önce koruyucu aile olmak için başvuruda bulunsunlar. Çünkü anne ve baba olma duygusunu o zaman tadacaklar." diye konuştu.

Akca, iki çocuğa daha koruyucu aile olmak için başvuru yapmayı planladıklarını aktardı.

İsmail Akca, çocuk sahibi olan ailelere ise şunları tavsiye etti:

"Onlar da sofralarına bir kaşık daha bırakabilirler. Yuvalarda anne ve baba özlemi çeken, aile sevgisine muhtaç birçok çocuk var. Onlara anne baba ve aile olsunlar. Onları bu duygulardan mahrum bırakmasınlar. Koruyucu aile olmak isteyenler hiç endişelenmesin. 'Biz çocuğa alışabilir miyiz? Çocuk bize alışabilir mi? Başkaları ne der acaba?' gibi kesinlikle düşünmesinler. Allah insanın kalbine anne babalık duygusunu veriyor. Çocuğun kalbine de anne baba sevgisini yerleştiriyor. Biz geç kaldık, çocuk hasreti çeken aileler geç kalmasın."

Koruyucu anne Emine Akca da eşinin, kızıyla çok iyi anlaştığını belirtti.

İşten dönüşüne yakın kızının balkona çıkarak beklemeye başladığını dile getiren Akca, "Eşimi arabasından tanıyor, 'Anne, babam geldi' diyerek sesleniyor ve hemen kapıya koşuyor. Girdiğinde ise 'Babam' diyerek sarılıyor. Birlikte parka gidiyorlar, evde oyun oynuyorlar." dedi.