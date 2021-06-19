İş Dönüşü Yolunu Gözleyen Küçük Kızlarıyla Mutlulukları Katlandı - Son Dakika

Kütahya'da 16 yıllık evli çift, koruyucu ailelik yaptıkları kız çocuğu sayesinde anne-babalık duygusunu tatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan Emine (36) ve İsmail Akca (40) çifti, 16 yıllık evlilikleri süresince çocuk sahibi olamadı. Koruyucu ailelik için 2 yıl önce başvuruda bulunan Akca çifti geçen yıl 2 yaşındaki T. B'nin koruyucu aileliğini üstlendi ve çift yuvalarına katılan minik kız ile mutluluklarını katladı.

Öğretmenlik yapan İsmail Akca, eşiyle mutlu bir evlilik sürdürdüklerini ancak tek eksiğin çocuk olduğunu söyledi.

Akca, koruyucu ailesi olacakları çocuğu almaya gittiklerinde tedirginlik hissettiklerini belirterek, "Kızımız bize nasıl davranacak, bizi benimseyebilecek mi şeklinde düşüncelerimiz vardı ama oraya gider gitmez kızımız bize sarıldı. O günden sonra birbirimizi hiç bırakmadık. " ifadelerini kullandı.

"Hayatımın en güzel kararı"

Koruyucu aileliğin hayatının en güzel kararı olduğunu vurgulayan Akca, T. B. ile aralarındaki iletişime ilişkin "Onu akşama kadar çok özlüyorum. Eve gittiğimde beraber oynayacağımız oyunları düşünüyorum. Bizim gibi çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan ailelere tavsiyem, bir an önce koruyucu aile olmak için başvuruda bulunsunlar çünkü anne ve baba olma duygusunu o zaman tadacaklar. " ifadelerini kullandı.

İki çocuğa daha koruyucu aile olmak istiyorlar

İki çocuğa daha koruyucu aile olmak için başvuru yapmayı planladıklarını aktaran İsmail Akca, çocuk sahibi ailelere şunları tavsiye etti:

"Onlar da sofralarına bir kaşık daha bırakabilirler. Yuvalarda anne ve baba özlemi çeken, aile sevgisine muhtaç birçok çocuk var. Onlara anne-baba ve aile olsunlar. Onları bu duygulardan mahrum bırakmasınlar. Koruyucu aile olmak isteyenler hiç endişelenmesin. 'Biz çocuğa alışabilir miyiz, çocuk bize alışabilir mi, başkaları ne der acaba? ' gibi kesinlikle düşünmesinler. Allah insanın kalbine anne babalık duygusunu veriyor. Çocuğun kalbine de anne baba sevgisini yerleştiriyor. Biz geç kaldık, çocuk hasreti çeken aileler geç kalmasın. "

Koruyucu anne Emine Akca da eşinin, kızıyla çok iyi anlaştığını belirtti.

İşten dönüşüne yakın kızının balkona çıkarak beklemeye başladığını anlatan Emine Akca, "Eşimi arabasından tanıyor, 'Anne, babam geldi' diye sesleniyor ve hemen kapıya koşuyor. Girdiğinde ise 'Babam' diyerek sarılıyor. Birlikte parka gidiyorlar, evde oyun oynuyorlar. " dedi.

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