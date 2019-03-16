İş dünyada Uludağ'da buluşacak
1 saat önce
İş ve siyaset dünyasından önemli isimleri buluşturacak "Uludağ Ekonomi Zirvesi", 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İş ve siyaset dünyasından önemli isimleri buluşturacak "Uludağ Ekonomi
Zirvesi", 22- 23 Mart
tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:05
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