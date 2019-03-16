Son Dakika Haberleri: İş dünyada Uludağ'da buluşacak

İş dünyada Uludağ'da buluşacak

1 saat önce

İş ve siyaset dünyasından önemli isimleri buluşturacak "Uludağ Ekonomi Zirvesi", 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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İş ve siyaset dünyasından önemli isimleri buluşturacak "Uludağ Ekonomi Zirvesi", 22- 23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:05 

Siyaset, 23 Mart, Uludağ, Ekonomi
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