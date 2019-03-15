"İş dünyamızın talep ve önerilerini hızlı bir şekilde çözeceğiz”
44 dakika önce
BTSO, önceki dönem Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi Bursa iş dünyası ile buluşturdu.
BTSO, önceki dönem Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli
'yi Bursa
iş dünyası ile buluşturdu. Nurettin Canikli, "Ülkemizin büyüyen gücü Bursamızın her alanda daha fazla gelişmesi için iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:50
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