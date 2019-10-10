Son Dakika Haberleri: İş dünyası 6. İstanbul Fiyat Stratejisi Forumu'nda buluşuyor
Son Dakika Güncel İş dünyası 6. İstanbul Fiyat Stratejisi Forumu'nda buluşuyor

İş dünyası 6. İstanbul Fiyat Stratejisi Forumu'nda buluşuyor

1 saat önce

Farklı sektörlerdeki üst düzey yöneticilerin fiyatlandırma, satış, pazarlama, dijital dönüşüm gibi konuları tartışacağı 6. İstanbul Fiyat Stratejisi Forumu, ziyaretçilerini bekliyor.

İş dünyası 6. İstanbul Fiyat Stratejisi Forumu'nda buluşuyor, System.String[]

Simon-Kucher & Partners'ın ev sahipliğinde, şimdiye kadar 100'den fazla şirketin 250'nin üstünde üst düzey yöneticisini ağırlayan İstanbul Fiyat Stratejisi Forumu'nun altıncısı, bu sene 24 Ekim günü Raffles Istanbul Otel'de "Müşteri odaklı fiyat ve gelir yönetimi" konusu odağında gerçekleşecek.

Fiyatlandırma, pazarlama ve satış alanlarında önemli bilgilerin işleneceği Forum kapsamında, farklı sektörlere göre şekillenen B2B ve B2C oturumları ile Simon-Kucher & Partners uzmanları ve yöneticileri, sürdürülebilir gelir yönetimi ve kârlılık üzerine stratejik iç görülerini aktaracak.

Müşteri odaklı yaklaşımla değer zincirine yeniden bakış, dijital çağda gelir artışı, müşteriyi tanımak, ihracatta başarının anahtarı ve promosyon yönetimi gibi konuların irdeleneceği oturumlarda, Simon-Kucher & Partners'ın önemli iş ortaklarından olan Flormar ve İpragaz yöneticileri, katılımcılarla gerçek proje örneklerini paylaşacak.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:01 Kaynak: Bültenler
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